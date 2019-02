Herzschrittmacher-Rückruf: Auch Ostbayern betroffen

Auch in Ostbayern gibt es einige Patienten, die von der Rückrufaktion des Medizinprodukte-Herstellers Medtronic betroffen sind. Das ergab eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks bei Krankenhäusern in Niederbayern und der Oberpfalz. Weltweit mussten insgesamt 157.000 Herzschrittmacher zurückgerufen werden, da sie ausfallen könnten und deswegen in einigen Fällen umprogrammiert werden müssen.

Bei vielen keine Umprogrammierung der Geräte notwendig

Das Klinikum Passau meldet auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks insgesamt 234 betroffene Schrittmacher, die derzeit alle nach den Empfehlungen des Herstellers kontrolliert werden. Bei der Mehrzahl der betroffenen Patienten sei aber laut einer Sprecherin des Klinikums Passau keine Umprogrammierung des Geräts erforderlich.

Mehrere hundert Fälle in Ostbayern

Am Klinikum Schwandorf gab es 50 Patienten, die kontaktiert werden mussten. Die Überprüfung der Herzschrittmacher ist dort bereits abgeschlossen. Am Klinikum Landshut sind es mehr als 100 Patienten, denen ein solcher Herzschrittmacher implantiert wurde. Am Klinikum "St. Elisabeth" in Straubing gab es 190 betroffene Patienten. Am Klinikum in Weiden waren es 28 Fälle - laut einem Sprecher seien es dort so wenige Betroffene, weil bewusst verschiedene Hersteller implantiert werden, um beispielsweise bei Rückrufaktionen die betroffene Patientenzahl zu minimieren.

Nur ein Fall am Uniklinikum Regensburg

Am Uniklinikum Regensburg musste nur ein Patient benachrichtigt werden. Laut einer Sprecherin, setzt die Klinik die zurückgerufenen Herzschrittmacher nur in Ausnahmefällen ein. Auch am Krankenhaus "Barmherzige Brüder" in Regensburg wird dieses Herzschrittmacher-Modell nur selten implantiert, weswegen nur wenige Patienten kontaktiert werden mussten.

Operative Eingriffe nur in Ausnahmefällen

Alle betroffenen Patienten können diese jetzt von ihrem Arzt überprüfen bzw. umprogrammieren lassen, damit Fehler ausgeschlossen werden können. Ein operativer Eingriff ist für die Umprogrammierung nicht notwendig, nur in Ausnahmefällen muss der Herzschrittmacher operativ getauscht werden. Medtronic ist der weltweit größte Hersteller von Medizinprodukten und hat seinen Sitz in den USA.