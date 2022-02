Herzogstand: 23-jährige Münchnerin tödlich verunglückt

Eine junge Frau aus München ist am Freitag bei einer Bergwanderung ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die 23-Jährige war allein zu einer Wanderung auf den Herzogstand im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aufgebrochen. Das letzte Lebenszeichen war eine Sprachnachricht mit einem Foto, das sie am Nachmittag ihrer Schwester schickte und sie in der Nähe der Talstation der Herzogstandbahn zeigte.

Suchaktion nach Münchnerin zunächst erfolglos

Als die 23-Jährige am Abend nicht zurückkehrte, suchten Einsatzkräfte der Bergwacht und der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers bis tief in die Nacht nach der Vermissten - ohne Erfolg. Am frühen Morgen wurde die Suche wiederaufgenommen, diesmal half neben einem Polizeihubschrauber noch eine Maschine der Bundeswehr.

Leblose Person in Bergbach entdeckt

Aus der Luft konnten die Retter am Nachmittag schließlich eine leblose Person im Deiningbach ausfindig machen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der toten Frau um die vermisste Münchnerin. Die Todesursache steht noch nicht fest, die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand aber von einem Unfallgeschehen aus.