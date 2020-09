16.09.2020, 14:13 Uhr

Herzogenaurach: Proteste gegen Arbeitsplatzabbau bei Schaeffler

Mit einem Aktionstag haben Beschäftigte des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler am Stammsitz in Herzogenaurach gegen den geplanten Arbeitsplatzabbau protestiert. In einem Holzsarg trugen die Beschäftigten die Arbeitsplätze symbolisch zu Grabe.