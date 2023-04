Herzinfarkt auf der Autobahn: A9 kurzzeitig komplett gesperrt

Der Fahrer eines Kleintransporters hat gestern auf der A9 einen Herzinfarkt erlitten. Der 65-Jährige konnte wiederbelebt werden, die Autobahn war wegen des Rettungseinsatzes kurzzeitig komplett gesperrt.

65-Jähriger wird auf Autobahn bewusstlos

Der aus dem Landkreis Dillingen an der Donau stammende 65-Jährige war am frühen Nachmittag auf der A9 in Fahrtrichtung München unterwegs. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, erlitt er etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Altmühltal einen Herzinfarkt und wurde bewusstlos. In der Folge kam sein Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

A9 Richtung München für eine Stunde gesperrt

Eine zufällig vorbeifahrende Zivilstreife stoppte, holte den bewusstlosen 65-Jährigen aus dem Fahrzeug und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die A9 musste wegen des folgenden Rettungs- und Polizeieinsatzes für eine Stunde in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Der Dillinger kam wieder zu Bewusstsein und wurde in eine Klinik gebracht. Sein Kleintransporter wurde abgeschleppt.