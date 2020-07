Herzenswunsch: 100-Jähriger aus Zeil geht auf große Reise

Die Tour beginnt in der Früh. Fest angeschnallt sitzt Hermann Günther im Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Die Fahrt führt den 100-Jährigen von seinem Wohnort Zeil am Main nach Ubocze, früher Schosdorf. Dort in Niederschlesien ist Hermann Günther aufgewachsen.

100-Jähriger reist nach Polen

Aufgeregt? Nein, das sei er nicht, sagt Hermann Günther. Auch wenn er in der vergangenen Nacht "höchstens eine Stunde" geschlafen hätte. Hermann Günthers großer Traum war es, noch einmal seinen alten Heimatort im heutigen Polen zu sehen.

Das ermöglicht ihm nun der Wünschewagen Franken des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Mit dem Fahrzeug erfüllt der ASB letzte Herzenswünsche. Der Wünschewagen ist so eingerichtet, dass das Team des ASB im Notfall medizinische Hilfe leisten könnte.

Reise stand wegen Coronavirus auf der Kippe

Neben Helfern des ASB sind auch Hermann Günthers Töchter mit auf Tour. Sein 100. Geburtstag im April fiel mitten in die Zeit der Corona-Beschränkungen. Sein Geburtstagswunsch, die Fahrt in die alte Heimat, schien dadurch in weite Ferne gerückt. Auch eine größere Feier war damals nicht möglich. Hermann Günthers Enkeltochter Jana startete deshalb einen Aufruf auf Instagram. Der 100-Jährige aus Zeil erhielt daraufhin Karten und Briefe aus der ganzen Welt.

Von Zeil am Main nach Niederschlesien

Die Reise führt Hermann Günther und seine Töchter nun zunächst bis nach Görlitz. Dort ist eine Übernachtung geplant. Dann geht es nach Ubocze und weitere Orte im Umkreis, die Hermann Günther aus seiner Jugend kennt.

Hermann Günther und seine Familie wurden zum Ende des 2. Weltkriegs aus dem ehemaligen Schlesien vertrieben und landeten über einige Umwege in Unterfranken. In Zeil arbeitete der gelernte Weber später in einem ortsansässigen Textilunternehmen.