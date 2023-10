Herzensangelegenheit: Gratis-Haarschnitt für Bedürftige

Edeltraud Schmieding sitzt auf einem Stuhl vor dem Eingang der Bahnhofsmission Aschaffenburg. Sie hat hier einen besonderen Termin. Kurz muss sich die 77-Jährige noch gedulden. Die Vorfreude ist ihr deutlich anzumerken. "Ich bin ganz gespannt", sagt Schmieding. Gleich bekommt sie einen neuen Haarschnitt – und zwar kostenlos. Denn: Die "Barber Angels" sind im Einsatz.

Kostenlose Haarschnitte für Bedürftige

Die 77-Jährige erhält nur eine kleine Rente und macht sich die Haare normalerweise selbst. Schulterlanges Haar und rote Henna-Farbe auf dem Kopf – so kennt man sie. Von den "Barber Angels" hat sie sich einen Bob gewünscht. In einem regulären Friseurladen müsste sie dafür mindestens 30 bis 40 Euro zahlen. Bei den "Barber Angels" dagegen ist der Haarschnitt umsonst und dazu gibt es noch Wellness für die Seele. Denn die ist bei vielen Gästen geschunden. Zu den "Barber Angels" kommen Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, oder Wohnungslose.

Auch Edeltraud Schmieding hat harte Jahre durchgemacht: Pech in der Liebe, Gewalt in der Ehe, doch ansehen soll man ihr das nicht. "Ich lege Wert darauf", sagt die Rentnerin. "Ich komme selbst aus einem Friseurhaushalt, meine Eltern hatten ein Frisörgeschäft und ich möchte gepflegt aussehen."

"Wieder ein Lächeln im Gesicht"

In der Bahnhofsmission Aschaffenburg haben sich 30 Gäste für einen kostenlosen Haarschnitt angemeldet. "Vier Barber" Angels schneiden und frisieren im Akkord. Kein Gast wird abgewiesen. Schneide-Engel Monique Haas ist zum ersten Mal im Einsatz. Die Friseurin aus Kleinheubach hat auf einer Messe von den "Barber Angels" erfahren und wollte unbedingt Teil des Teams werden. Sie weiß, dass es für diese Gäste um mehr geht als nur um eine neue Frisur. "Das Wichtigste ist mir einfach, dass der Kunde einfach wieder ein Lächeln im Gesicht trägt und sich wohl fühlt in seinem Körper und sagt 'So geht's mir wieder gut'."

Die Barber Angels sind weltweit im Einsatz

Die "Barber Angels" gibt es seit 2016. Mittlerweile sind sie mit über 600 Mitgliedern weltweit im Einsatz. Bei ihrer Arbeit tragen sie Rockerkluft, weil es ein niedrigschwelliges Angebot sein soll. Laut den "Barber Angels" entsteht dadurch eine Nähe zu den Menschen. Einsätze gibt es mindestens einmal die Woche bundesweit. Die Engel reisen auf eigene Kosten. "Für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit, dass ich bei den Barber Angels dabei bin, weil ich’s einfach schön finde, Menschen mit etwas Einfachem wie mit einem Haarschnitt glücklich zu machen", sagt Chrissy Eberle. Sie hat ihren eigenen Friseursalon am Bodensee und ist jeden zweiten Sonntag ehrenamtlich als "Schneide-Engel" unterwegs.

Die Haarprofis schwingen ihre Scheren, um bedürftigen Menschen mit kostenlosen Haar- oder Bartschnitten ihr Selbstwertgefühl zurückzugeben. Mit jedem Haarschopf fällt Last von den Schultern der Gäste. Manchen verhilft das Treffen mit den "Engeln" nicht nur zu einer optischen Veränderung, sondern sogar zu einem neuen Job oder einer neuen Wohnung. Edeltraud Schmieding ist mit ihrem neuen Bob sehr zufrieden. Sie fühlt sich wieder wohl in ihrer Haut und hat diese Woche sogar ein Date. Sie schmunzelt, als sie davon erzählt.