"Herz aus Glas": Die Nachtmann-Glashütte in Frauenau schließt

Noch ein einziger Tag Produktion in der Glashütte Nachtmann in Frauenau. Dann schließt die 1923 vom Glaspionier Isidor von Gistl gegründete Hütte endgültig. Vom Unternehmen Nachtmann-Riedel gibt es dazu kein Interview mehr, aber an der Schließung wird wohl nicht mehr gerüttelt, nachdem sie immer wieder verschoben wurde. Man verweist auf frühere Aussagen zum weltweiten Preis- und Konkurrenzdruck in der Branche.

Nur 80 Beschäftigte noch übrig

Am Standort Frauenau hatte man zu hohe Kosten und Einschränkungen durch den Denkmalschutz. Argumente, die dem Frauenauer Bürgermeister Herbert Schreiner nicht einleuchten. Das jahrhundertealte Glaswissen im Bayerischen Wald, das man woanders nicht so ohne Weiteres wieder bekommt, sei Nachtmann-Riedel offenbar egal, so Schreiner. In Frauenau bleiben jetzt 80 vor allem ältere Beschäftigte auf der Strecke, die zunächst in eine Transfergesellschaft wechseln.

Die meisten der einst rund 200 Beschäftigten haben schon längst den Absprung geschafft und kamen in anderen Glashütten oder Industriebranchen unter. Die gute Wirtschaftslage hat die Schließung abgefedert.

Zukunft des Hüttengeländes offen

Nicht geklärt aber ist, was aus den 22.000 Quadratmetern Hüttengelände wird. Die Verhandlungen eines Investors mit Nachtmann-Riedel sind gescheitert. Jetzt muss geklärt werden, wie die Altlasten im Boden saniert werden. Danach hofft Frauenau, das Gelände kaufen und in ein Gründerzentrum für Glas und Glastechnologie umwandeln zu können. Womöglich könne man so den Investor zurück zu holen.

Denn in Frauenau ist man sich einig: Das "Herz aus Glas" mitten im Ort soll nicht sterben.