Hersbrucker Bürger entscheiden über Zukunft des Sittenbachtals

Am Sonntag müssen die Stimmberechtigten von Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land in einem Bürgerentscheid und einem Ratsbegehren über die Zukunft des Sittenbachtals abstimmen. Der Hersbrucker Folienhersteller Geru-Plast will an der Kühnhofener Straße einen Erweiterungsbau erstellen. Der Bauausschuss der Stadt Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land hatte im Vorfeld einstimmig beschlossen, einen dazu nötigen Bebauungsplan aufzustellen sowie den Flächennutzungsplan zu ändern. Die Bürgerinitiative "Unteres Sittenbachtal-Hersbruck" will dies verhindern.

Landschaft zerstörend

Es handle sich um einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Landschaftsbild und eine irreversible Flächenversiegelung, so die Bürgerinitiative. Sie hat im Vorfeld fast 1.300 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt und so den Bürgerentscheid angestoßen. Formell ist die Lage komplex: So müssen die Bürger am Sonntag auf dem Stimmzettel drei Kreuze machen.

Bürgerentscheid, Ratsbegehren und Stichfrage

Sie entscheiden nicht nur über den Bürgerentscheid der Bürgerinitiative "Für den Erhalt des Sittenbachtales und den Erhalt der Schönheit des Michelsberges", sondern auch über ein gleichzeitig vom Stadtrat initiiertes Ratsbegehren mit dem Titel "Hersbruck umweltschonend weiterentwickeln – Arbeitsplätze erhalten". Für den Fall, dass beide Bürgerentscheide erfolgreich ausgehen, müssen die Wähler auf dem Stimmzettel eine Stichfrage beantworten, ob Ratsbegehren oder Bürgerbegehren am Ende gelten soll.