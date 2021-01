Hersbrucker Brüder produzieren 200.000 FFP2-Masken täglich

FFP2-Masken sind derzeit in und auf aller Munde. Ohne sie kein öffentlicher Nahverkehr, kein Einkauf im Einzelhandel. Bereits im März vergangenen Jahres hatten die Hersbrucker Brüder Marcus und Frank Sperber die Idee, Teile der Firma auf die Produktion von FFP2-Masken umzustellen. Marcus Sperber ist seit Jahren ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk (THW) im Nürnberger Land tätig. Dort wurde ihm schnell klar, dass es hinten und vorne an schützenden Masken fehle. Die Unternehmer kaufen Produktionsmaschinen für einen siebenstelligen Betrag und arbeiten sich in die Materie der FFP2-Maskenherstellung ein. Schnell kamen die ersten Aufträge für die Firma, die ihren Sitz in Sulzbach-Rosenberg hat.

500 Großkunden – Klinikum Nürnberg an Entwicklung beteiligt

Rund 500 Großkunden beliefert das Unternehmen mittlerweile, dazu zählt auch das Klinikum Nürnberg. Dort werden etwa 8.000 Masken täglich für das Personal benötigt, die alle zwei Tage liefert werden. Das Klinikum hat die FFP2-Masken über Monate hinweg zusammen mit der Hersbrucker Firma entwickelt, seine Anforderungen an sichere Masken mit eingebracht, verschiedenen Alltagstests unterzogen, erst dann wurden die Verträge unterschrieben.

Peter Seemann ist für die Finanzen und den Einkauf am Klinikum verantwortlich. Er lobt den Tragekonform der Masken, der Nasendraht sei sehr fest, so dass sich die Maske gut an die Nase individuell anpassen ließen. Zudem hätten die Materialien in den Tests sehr gut abgeschnitten und vor allem für Brillenträger eigne sich dieses Modell gut, weil die Brille sich über die Maske setzen lasse und somit die Gläser nicht so schnell anliefen.

Materialien aus Deutschland

Die FFP2-Masken der Brüder Sperber werden ausschließlich mit Materialien aus Deutschland gefertigt. Kurze Wege sind den Firmenchefs wichtig. Vor allem die Unabhängigkeit vom asiatischen Markt sei entscheidend, betont Marcus Sperber. Letztes Jahr habe China ordentlich mit Zertifikaten getrickst, sowas könne man den Kunden nicht zumuten. Mittlerweile fertigen vier Produktionsmaschinen die FFP2- Masken nonstop. Einen siebenstelligen Betrag haben die Sperbers investiert.

Masken werden stündlich geprüft

Trotz riesiger Produktionsmengen darf bei keiner einzigen Maske ein Fehler unterlaufen. Stündlich werden die Masken mit speziellen Geräten schon vor Ort auf ihre Ein- und Ausatemwerte sowie Filtereffizienz hin überprüft. Jede Maske wird aus vier bis fünf Fließ-Lagen gefertigt, damit die Filterwirkung möglichst hoch ist. Derzeit lagert Material für rund drei Millionen FFP2-Masken in den Hallen.

Hoffen auf Ende der Pandemie

Trotz der guten Auftragslage ist der Wunsch nach einem Ende der Pandemie auch bei den beiden Unternehmern groß. Man hoffe, dass viele der derzeitigen Kunden der Firma auch treu bleiben, wenn nicht mehr so viele Masken benötigt würden wie aktuell. Generell würden FFP2-Masken ja auch weiterhin Verwendung in verschiedenen Arbeitsbereichen finden.