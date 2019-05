Man habe sich darauf geeinigt, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, um die Bereitschaftspraxis, die zum 31. Mai ihren Dienst einstellt, in Zukunft wieder reaktivieren zu können, sagte der Hersbrucker Bürgermeister Robert Ilg (Freier Rathausblock) nach dem Gespräch im Gesundheitsministerium zum Bayerischen Rundfunk. Es gehe darum, eine passende Infrastruktur zu schaffen, so Ilg.

Teilstationärer Betrieb im Ärztehaus

Seit längerem arbeite er daran, ein neues Ärztehaus in Hersbruck zu errichten. Die Idee sei nun, in diesem Ärztehaus einen teilstationären Betrieb zu integrieren. In dieser Tagesklinik könnten Patienten tagsüber betreut und überwacht werden. Das Klinikum Nürnberg hat bei den Gesprächen Interesse signalisiert, die Trägerschaft für diesen teilstationären Betrieb zu übernehmen.

Ärztegenossenschaft einbinden

Eine solche Tagesklinik im Ärztehaus würde es ermöglichen, so Ilg, eine Bereitschaftspraxis zu integrieren. Dazu sollen jetzt Gespräche mit den betroffenen Ärzten der Hersbrucker Ärztegenossenschaft geführt werden, berichtet Angelika Pflaum von der Bürgerinitiative "Unser Herz schlägt fürs Hersbrucker Krankenhaus".

Hersbrucker Krankenhaus schließt zum 31. Mai

Die Hersbrucker Ärztegenossenschaft ist Träger der bisherigen Bereitschaftspraxis, die am Krankenhaus angesiedelt ist. Die Praxis stellt zeitgleich mit der Schließung des Hersbrucker Krankenhauses zum 31. Mai ihren Dienst ein. Sie sei nicht konzipiert, um alleine in einem lehrstehenden Haus Notfallversorgung zu leisten, so Dr. Alfred Schuller, zweiter Vorstand der Hersbrucker Ärztegenossenschaft.

Bereitschaftspraxis soll ruhen

Nach den Vorstellungen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) soll die Bereitschaftspraxis formell nun nicht geschlossen werden, sondern nur ruhen, um sie später in den neuen Räumen wieder reaktivieren zu können.

Am Krisengespräch im Gesundheitsministerium hatten neben Gesundheitsministerin Melanie Huml unter anderem auch Vertreter der KVB, Vertreter vom Klinikum Nürnberg sowie Landrat Armin Kroder und der Hersbrucker Bürgermeister Robert Ilg teilgenommen. Auch die Bürgerinitiative "Unser Herz schlägt fürs Hersbrucker Krankenhaus" war vertreten.