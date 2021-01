Hersbruck: Trio wollte Vater foltern – Urteil gefallen

Das Trio, das sich vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten musste, kannte sich eigentlich gar nicht. Der 14-jährige Jugendliche aus Hersbruck (Lkr. Nürnberger Land) hatte seine beiden Mitangeklagten, 21 und 23 Jahre alt, im Internet kennengelernt und ihnen vom Streit mit seinem Vater berichtet, der ihn in einer Jugendeinrichtung unterbringen wollte. Trotz dieser nur losen Bekanntschaft machten sich die beiden anderen von Köln aus auf den Weg, um den Vater zu foltern. Alle drei Angeklagten hätten die Tat gestanden, sagt Landgerichtssprecher Friedrich Weitner. Der Hauptangeklagte wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die beiden anderen Angeklagten bekamen eine Bewährungsstrafe von unter zwei Jahren.

Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

Bei einem Streit am Tag vor Silvester 2019 eskalierte die Situation zwischen Vater und Sohn. Dabei habe der Sohn seinen Vater in den Schwitzkasten genommen, ehe er ihn mit einem Messer bedrohte. Anschließend soll er mit einem Deospray und einem Feuerzeug eine Stichflamme ausgelöst haben, die den Vater aber verfehlte. Anschließend flüchtete der damals 14-Jährige aus der Wohnung, wurde aber kurz darauf von der Polizei aufgegriffen und in eine Noteinrichtung für Jugendliche gebracht.

Komplizen reisen für Tat von Köln nach Nürnberg

Seine beiden Komplizen fuhren währenddessen von Köln aus zu dem Vater. Sie sollen den Vater des Jugendlichen mit einer Schreckschusspistole bedroht und ihn mit einem Hammerstiel geschlagen und gedrosselt haben. Die Staatsanwaltschaft ging bei der Anklage zunächst davon aus, dass die Angeklagten ihr Opfer töten wollten, verwarf dies aber später. Der Fall erregte zusätzliches Aufsehen, da die beiden Komplizen mit dem Auto des Vaters flüchteten und dann bei Ottensoos in eine Lagerhalle krachten.

Lange Haftstrafe für Hauptangeklagten – milde Strafe für Sohn

Der 23 Jahre alte Hauptangeklagte erhielt eine lange Haftstrafe. Das Gericht verurteilte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe und wegen besonders schwerem Raub mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft. Sein 21-jähriger Bekannter bekam wegen der gleichen Anklagepunkte eine Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung.

Den Sohn des Opfers verurteilten die Richter wegen Verabredung zum Verbrechen und versuchter gefährlicher Körperverletzung mit versuchter Nötigung zu einem Jahr auf Bewährung nach Jugendstrafrecht. Der Grund für diese milde Strafe wird mit dem Erziehungsgedanken begründet.