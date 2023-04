Hersbruck: Altes Krankenhaus kommt unter den Hammer

Stadtnah, in bester Wohnlage, mit ausreichend Grünflächen, so sieht vermutlich die Traumlage für Immobilienspekulanten aus. Und genau so liegt das ehemalige Krankenhaus in Hersbruck. Bis vor gut drei Jahren wurden hier noch Patientinnen und Patienten behandelt, rund 50 Betten für die Menschen aus der Stadt und dem Landkreis.

Proteste gegen Krankenhaus-Schließung vergebens

Die Hersbruckerinnen und Hersbrucker protestierten intensiv, verzweifelt, doch ihr Krankenhaus folgte vielen Vorbildern und musste schließen. Es war zu klein und damit ineffizient.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Klinik von einem Privatmann gebaut und der öffentlichen Hand geschenkt, um die Gesundheitsversorgung der Menschen vor Ort zu verbessern. Für einen symbolischen Euro ging das defizitäre Krankenhaus fast hundert Jahre später ans Klinikum Nürnberg.

Ärztemangel, lautete 2019 die Begründung, als das Klinikum Nürnberg als Eigentümer das kleine Krankenhaus sogar drei Jahre früher als ursprünglich geplant schloss.

Hersbrucker fürchten arglose Investoren

Jetzt soll die Immobilie meistbietend verkauft werden. Das erzürnt einige Hersbruckerinnen und Hersbrucker. Erdmute Lipper hätte gerne ein nachhaltigeres Konzept umgesetzt. Sie befürchtet, dass Investoren das Krankenhaus wohl abreißen und nicht ökologisch sanieren werden oder gar sozialen Wohnraum anbieten, und meint: "Das ist das, was uns so wütend macht. Es könnte hier tatsächlich ein Vorzeigeobjekt entstehen. Bezahlbarer Wohnraum, ökologisches Bauen, Retten von grauer Substanz, wenig CO2-Belastung."

Hauptsache der Preis stimmt

Und all das scheitert jetzt möglicherweise, weil das Klinikum Nürnberg, also ein öffentliches Unternehmen, nicht das macht, was die Politik immer wieder fordert, sondern lediglich auf den Preis schaut. Auf Nachfrage heißt es vom Klinikum Nürnberg schriftlich: "Wir haben alle Optionen geprüft, doch das EU-Beihilferecht schreibt uns ein bedingungsfreies Verfahren ohne weitergehende Hürden neben dem Preiskriterium vor, um nicht Gefahr zu laufen, eine ungerechtfertigte Beihilfe an den Käufer zu leisten."

Konzeptausschreibung wäre möglich

Arnd Bühner, Fachanwalt für Vergaberecht aus Nürnberg, schätzt die Lage anders ein. Das Klinikum Nürnberg sei zwar nicht für die Städteplanung zuständig, sondern für die Gesundheitsvorsorge. Das Beihilferecht der EU sehe vor, dass man sowohl zum Höchstpreis Grundstücke verkaufen kann als auch zu einem fixierten Preis. Und das Beihilferecht gestatte auch, dass man eine Mischung zwischen Preis und Qualität zugrunde legen kann. Als Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg könne das Klinikum also durchaus eine sogenannte Konzeptausschreibung ins Auge fassen.

Stadt hat noch ein Ass im Ärmel

Die Stadt Hersbruck sieht sich sowohl von der Schließung des Krankenhauses als auch vom Verkauf der Immobilie vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein Trumpf bleibt der Stadt aber noch. Der erste Bürgermeister Robert Ilg (FW) gibt zu bedenken: "Das Städteplanerische obliegt ja uns und das werden wir uns auch zu Nutze machen. Wie bekannt ist, ist im Flächennutzungsplan ein Sondergebiet Krankenhaus ausgewiesen und wir sind beauftragt für eine Umnutzung einen qualifizierten Bebauungsplan zu erarbeiten und zu erstellen."

Erdmute Lipper hofft jetzt, dass Bürgermeister und Stadtrat sich nicht vom erstbesten Investor zu einem Abriss überreden lassen, sondern hart bleiben und am Ende vielleicht doch noch ökologische und soziale Gesichtspunkte zählen.