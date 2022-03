Herrmann zu Flüchtlingen: Wir werden alles tun, um zu helfen

Bayern bereitet sich auf die Aufnahme von 50.000 und mehr Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Das bestätigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Interview mit der BR24 Rundschau im BR Fernsehen. "Wir werden alles dafür tun, genügend Kapazitäten aufzubauen", bekräftigte Herrmann.

Er sei in Kontakt mit den Bezirksregierungen, den Städten und den Landkreisen, so Herrmann weiter. Sie alle böten an, neue Kapazitäten zu schaffen, alles zu mobilisieren. Möglicherweise müsse man auch auf leere Jugendherbergen zurückgreifen oder Turnhallen mit Betten ausstatten. Ein bisschen Platz gebe es auch noch in den Asylbewerberheimen.

Geflüchtete sollen Arbeitserlaubnis erhalten

Wenn allerdings wirklich so viele Kriegsflüchtlinge kämen, wie sich jetzt abzeichne, müsse auf noch mehr zurückgegriffen werden. Hier danke er den vielen Menschen, die ihre Hilfe anböten. Bei nahezu allen sehe er diese große Überzeugung: Wir müssen helfen. Herrmann bestätigte, dass vorgesehen sei, dass alle aus der Ukraine Geflüchteten eine Arbeitserlaubnis erhalten sollen.

Er freue sich über den entsprechenden einstimmigen Beschluss der EU-Innenminister. Jeder, der einen ukrainischen Pass habe, könne einen Antrag auf Unterkunft und eine Arbeitserlaubnis stellen. In Bayern würden ohnehin viele Fachkräfte gesucht.

Herrmann: "Dürfen sofort jeden Beruf ergreifen"

Unterkunft, so glaube er, würde viele Ukrainer auch bei Freunden und Verwandten finden. Grundsätzlich erlaube die Regelung, dass geflüchtete Ukrainer bei entsprechender Qualifikation "sofort jeden Beruf ergreifen" dürften, führte Herrmann weiter aus. Die Menschen kämen nicht von einem anderen Kontinent.

Es handle sich um Europäer mit einem hohen Bildungs- und Ausbildungsniveau. Teilweise hätten sie im Export bereits für deutsche Firmen gearbeitet. Auch für den Pflegeberuf seien sie geeignet. Er sei überzeugt, so Herrmann, sollte die Krise länger andauern, dass "wirklich viele einen entsprechenden Job in Bayern finden, und sie werden auch gebraucht."