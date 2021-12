Artikel mit Video-Inhalten

Herrmann warnt vor rechtem Einfluss auf Corona-Demonstrationen

Bayerns Innenminister Herrmann ist besorgt darüber, dass Rechtsextremisten die Corona-Proteste für ihre Zwecke nutzen. Das habe man auch am Sonntag bei den Demonstrationen in Nürnberg beobachten müssen, so Herrmann im BR24-Rundschau Interview.