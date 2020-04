Herrmann verteidigt Lockerungen, Hartmann will Eltern entlasten

Ab heute werden in Bayern die strengen Corona-Maßnahmen ein Stück weit gelockert. Baumärkte, Gärntereien und Gartencenter dürfen wieder öffnen, die Kontaktbeschränkungen sind nicht mehr ganz so rigoros. Es gilt zwar weiterhin der Mindestabstand von anderthalb Metern, dafür dürfen die Menschen im Freistaat jetzt auch wieder zumindest mit einer Person, die nicht im eigenen Haushalt lebt, joggen, spazieren gehen oder sich auf einer Parkbank unterhalten. Kinder dürfen sich mit einer Freundin oder einem Freund treffen - wenn auch nur im Freien.

Herrmann fordert zum Maskentragen auf

Innenminister Joachim Herrmann verteidigte dieses Vorgehen im Interview mit dem BR. Er sagte, vielen sei langsam die Decke auf den Kopf gefallen, deshalb sei es notwendig gewesen, im vertretbaren Rahmen mehr Möglichkeiten zu schaffen. Herrmann betonte aber, wie wichtig es sei, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten - auch in den Geschäften, die bisher bereits offen hatten, also etwa Lebensmittelläden.

"Ab heute soll überall Mund- und Nasenschutz getragen werden. Das gilt im gesamten Einzelhandel und im Öffentlichen Personen-Nahverkehr. Das ist eine ganz entscheidende Maßnahme, damit wir die Infektionsgefahr weiter niedrig halten." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Eine Maskenpflicht, wie sie etwa in Sachsen gilt, will Herrmann aber noch nicht. Man müsse die Situation beobachten. Wenn die Menschen von sich aus so vernünftig seien, Masken zu tragen, sei das in Ordnung. Ansonsten müsse man über eine Maskenpflicht nachdenken.

Herrmann ist gegen schnelle Gastro-Öffnung

Forderungen des Koalitonspartners Freie Wähler, auch Cafés, Bars und Restaurants bald wieder zu öffnen, wies Herrmann zurück.

"Ich glaube, wir müssen jetzt erst einmal die Dinge, die wir letzte Woche beschlossen haben, vernünftig umsetzen. Das ist ja schon eine gewaltige Veränderung. Da müssen wir sehr sorgfältig beobachten, was bedeutet das, wenn sich viel mehr Menschen wieder täglich begegnen - vor allem, wenn wir dann auch langsam mit den Schulen wieder anfangen. Da müssen wir sorgfältig sehen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, bevor wir weitere Lockerungen ins Auge fassen." Innenminister Joachim Herrmann.

Diskussion über Kommunikation der Regierung

Die zwischenzeitlichen Verwirrungen, was nun erlaubt ist und was nicht, verteidigte Herrmann. Er sagte, normalerweise diskutiere man mindestens ein halbes Jahr und feile an Details, wenn neue Regeln und Gesetze vorbereitet würden. Diese Zeit habe man diesmal nicht gehabt.

Das hält auch Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann für nachvollziehbar. Er sagte, er habe Verständnis, dass bei den ersten Maßnahmen vor ein paar Wochen noch nicht alles ganz klar gewesen sei. Bei den Lockerungen sei nun aber genug Zeit zur Vorbereitung gewesen. Deshalb sei zum Beispiel niemandem zu vermitteln, warum er jetzt im Baumarkt wieder ein Fahrrad kaufen dürfe, im Fahrradladen aber nicht.

Grüne wollen klare Perspektiven auch für Kita- und Grundschulkinder

Hartmann forderte auch Erleichterungen für Eltern und Kinder.

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einen Teil der Freiheit zurückzugeben und denen unter die Arme zu greifen, die sich in den letzten Wochen zerrissen haben zwischen Arbeit und Kinderbetreuung. Deshalb muss die Notbetreuung ausgebaut werden." Ludwig Hartmann, Bayerns Grünen-Fraktionschef

Dabei müsse man flexibel denken, etwa bei der Betreuung wenigstens für ein paar Stunden, im Schichtbetrieb oder in kleineren Gruppen. Jedenfalls brauche es ein deutliches Signal an die Eltern. Da gehe es auch um die Kinder, die andere Kinder zum Spielen bräuchten.

"Ministerpräsident Söder muss auch Kindergärten und Grundschulen eine Perspektive geben. Ich höre da Aussagen wie 'Man wird vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate warten müssen' - aus Kinderaugen sind Monate Ewigkeiten." Ludwig Hartmann, Bayerns Grünen-Fraktionschef

Debatte im Landtag live im Stream

Hartmann sagte, das sei der größte Kritikpunkt, den die Grünen heute im Landtag vorbringen würden. Dort werden Regierung und Opposition nach der Regierungserklärung von Ministerpräsident Söder ausführlich über die Corona-Maßnahmen diskutieren. Die Erklärung und die Debatte gibt es ab 9.55 Uhr hier im Livestream.