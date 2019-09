Herrmann verspricht mehr Personal für Feuerwehrschulen

Zur Eröffnung der Feuerwehraktionswoche hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den drei staatlichen Feuerwehrschulen zusätzliches Personal versprochen. "In Würzburg, Regensburg und Geretsried werden sich die Stellen im Vergleich zum Jahr 2010 verdoppeln", sagte der Minister auf der Versammlung des Landesfeuerwehrverbandes in Dingolfing.

Zusätzliche 50 Planstellen, davon 33 Lehrstellen seien geplant. Im Sonderprogramm "Katastrophenschutz" seien zudem rund 14 Millionen für die Feuerwehren veranschlagt.

Niederbayer Weinzierl nimmt Abschied

"Ich hoffe, dass wir mit der diesjährigen Feuerwehraktionswoche wieder viele Menschen für ein Engagement bei der Feuerwehr begeistern können", sagte Herrmann.

Er verabschiedete auf der Versammlung den langjährigen Vorsitzenden, Alfons Weinzierl aus Höfen bei Dingolfing. Weinzierls Nachfolger im Amt ist der bisherige Kreisbrandrat aus Garmisch-Partenkirchen, Johann Eitzenberger.

Video: Wann ist die Feuerwehr tatsächlich zuständig?

Wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr. Auch in einigen anderen Fällen. Angesichts einer steigenden Zahl von Fehlalarmen stellt sich aber die Frage: Was ist mit Grenzfällen, etwa einem Tier in Not?