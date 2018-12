Herrmann stattet Polizei seinen Weihnachtsbesuch ab

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stattet jedes Jahr der Erlanger Polizei an Weihnachten einen Besuch ab. Er will damit allen bayerischen Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz danken.

"Unseren hochengagierten Polizistinnen und Polizisten haben wir zu verdanken, dass wir in Bayern sicherer leben können, als anderswo." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Immer mehr Stellen in Bayern

Mit mehr 41.000 Mitarbeitern ist die Polizei in Bayern einer der größten Polizeiverbände in ganz Deutschland. Herrmann hat seine Kollegen in den anderen Bundesländern erst vor kurzem wieder aufgefordert, zusätzliche Polizeistellen zu schaffen, um die Sicherheit in Deutschland zu stärken. Dabei hat er darauf hingewiesen, dass in Bayern in den vergangenen Jahren immer mehr Stellen geschaffen wurden und dass das bis ins Jahr 2023 auch so weitergehen werde. Denn die Herausforderungen würden immer weiter steigen – beispielsweise durch den internationalen Terrorismus und durch die Cyberkriminalität.

Der Weihnachtsbesuch des Innenministers bei der Polizei ist mittlerweile zur Tradition geworden. Schon Herrmanns Amtsvorgänger Günther Beckstein war an Heiligabend stets auf einer Polizeiwache präsent. Herrmann wird heute die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in der Schornbaumstraße besuchen.