Herrmann sieht AfD-Politiker Höcke als geistigen Brandstifter

Bei der Landtagssitzung nannte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den Mordanschlag von Halle eine "schreckliche Eskalation von Antisemitismus in unserem Land". Gewalttätern müsse man mit Sicherheitspolitik begegnen, aber es gebe genauso schlimme geistige Brandstifter.

"Einer der schlimmsten geistigen Brandstifter für neuen Antisemitismus im Land ist der thüringische AfD-Boss Björn Höcke. Wer die Erinnerung an die nationalsozialistische Judenvernichtung beseitigen will, der will doch offensichtlich den Massenmord verharmlosen. Der hat aus der Geschichte nichts gelernt, und wer aus der Geschichte nichts gelernt hat, ist eine Gefahr für die Zukunft!" Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Für diese Aussage erhielt Herrmann im Landtag Applaus von allen Fraktionen außer der AfD.

AfD weist Vorwürfe zurück

Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Richard Graupner wies Herrmanns Vorwürfe an seine Partei zurück: "Die AfD hat umgehend und unmissverständlich den Amoklauf von Halle verurteilt und als das bezeichnet, was er ist: Ein feiges und grausames Verbrechen, welches sich durch nichts rechtfertigen lässt!" Der CSU-Politiker missbrauche sein Regierungsamt, um eine demokratisch gewählte Oppositionspartei zu verunglimpfen.

Auch der AfD- Abgeordnete Stefan Löw sah seine Partei zu Unrecht als extremistisch dargestellt und sagte im Bezug auf Halle: "Die schrecklichen Ereignisse von gestern, die wir zutiefst verachten und mit aller Heftigkeit verurteilen, zeigen, was wahre Extremisten sind." Diese gelte es mit aller Macht zu bekämpfen.

Gedenkminute für die Opfer von Halle

Die Sitzung des Landtags hatte mit einer Gedenkminute für die Anschlagsopfer begonnen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hatte zur Mäßigung aufgerufen – Worte könnten Taten nach sich ziehen und die Grenzen des Sagbaren seien zuletzt immer weiter verschoben worden.

Schutz für Synagogen ausreichend?

Als Reaktion auf den Anschlag von Halle hatte Joachim Herrmann in einem Interview mit der radiowelt in Bayern 2 angekündigt, er wolle mit den jüdischen Gemeinden in Bayern erörtern, ob der Schutz für Synagogen bislang ausreichend sei, um Angriffe wie in Halle abzuwehren. "Wir haben jetzt auch kurzfristig die Polizeipräsenz vor diesen Einrichtungen verstärkt", sagte Herrmann.