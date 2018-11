Herrmann schließt Wechsel ins Bundeskabinett aus

Joachim Herrmann (CSU) will Abgeordneter des Bayerischen Landtags bleiben - auch dann, wenn der Posten des Bundesinnenministers neu zu besetzen wäre. "Ich habe mich erneut um ein Landtagsmandat beworben, und die Wählerinnen und Wähler in meinem Stimmkreis Erlangen haben mir dieses Mandat wieder gegeben. Dem fühle ich mich verpflichtet", sagte der bayerische Innenminister dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Einzug in Bundestag verpasst

Im Zuge der Spekulationen über einen möglichen Rücktritt von Horst Seehofer (CSU) als Bundesinnenminister, wurde immer wieder Herrmann als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge genannt. Schließlich war der Franke schon vor der Bundestagswahl 2017 als möglicher nächster Bundesinnenminister gehandelt worden - die CSU schickte ihn damals als Spitzenkandidaten ins Rennen.

Trotz Platz eins auf der Liste zog Herrmann aber nicht in den Bundestag ein - alle der CSU zustehenden Mandate gingen an Direktkandidaten. Theoretisch hätte Herrmann auch ohne Mandat in die Bundesregierung wechseln können. Doch dann überließ CSU-Chef Horst das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und übernahm selbst das Innenressort.

Herrmann wird wahrscheinlich wieder bayerischer Innenminister

Bei der Landtagswahl am 14. Oktober bewarb sich Herrmann - im Gegensatz zur Bundestagswahl - um ein Direktmandat. Er setzte sich im Wahlkreis Erlangen-Stadt mit 32,5 Prozent klar durch. Es gilt zudem als sehr wahrscheinlich, dass er auch in der neuen schwarz-orangen Staatsregierung wieder Innenminister wird.

Seehofer steht unter anderem wegen des Falls Maaßen unter Druck. Spitzenvertreter mehrerer Parteien forderten bereits wiederholt seinen Rücktritt. Auch Seehofers Zukunft als CSU-Vorsitzender ist unsicher.