Herrmann rechnet mit mehreren Tausend afghanischen Flüchtlingen

Die Innenminister der Länder hätten sich auf eine gemeinsame Linie verständigt, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Nachmittag. Die Minister fordern gemeinsam ein bundeseinheitliches Programm für die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge. Alle Länder seien bereit, sich nach dem üblichen Verfahren, dem Königsteiner Schlüssel, daran zu beteiligen. Demnach müsste Bayern 15 Prozent der aus Afghanistan geflüchteten Menschen aufnehmen.

Innenminister: stellen uns auf mehrere Tausend Flüchtlinge ein

Wie viele Menschen das dann konkret für Bayern sein werden, ist im Moment noch nicht klar. Der Bund könne noch nicht sagen, wie viel Menschen insgesamt nach Deutschland kommen werden, so Herrmann: "Wir stellen uns darauf ein, dass es schon mehrere Tausend in der Summe sein können," sagte Joachim Herrmann im Gespräch mit BR24.

Ankerzentren gut vorbereitet

„Wir sind in der Lage, sofort afghanische Ortskräfte aufzunehmen, die in den nächsten Tagen an deutschen Flughäfen ankommen“, so Herrmann weiter. Man sei in den Ankerzentren darauf vorbereitet. "Wir werden die Betroffenen auch schnell weiterleiten und gerade auch die Städte ansprechen, die sich jetzt bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen."

Die Grundentscheidung, wer aufgenommen wird, treffe der Bund. Danach würden die Landesbehörden nach einer kurzen Prüfung eine entsprechende Aufenthaltsgenehmigung erteilen. Das bedeute, so Innenminister Herrmann, dass die Betroffenen auch unmittelbar arbeiten und Sprachkurse besuchen dürfen, so dass sie mit Bleibeperspektive hier leben könnten.

Zahlreiche Kommunen und Städte wollen Geflüchtete aufnehmen

Mehrere Kommunen und Städte im Freistaat haben angeboten, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. Viele von ihnen sind Mitglied im Bündnis "Sichere Häfen", in dem Kommunen sich bereit erklären, mehr Menschen aufzunehmen, als sie müssten.

Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) erklärte am Dienstag, die Stadt habe gegenüber der Bundeskanzlerin signalisiert, jederzeit sofort 260 Menschen aufnehmen zu können. Auch Nürnbergs OB Marcus König (CSU) will Geflüchtete aufnehmen. "Als Stadt des Friedens und der Menschenrechte sehen wir es als unsere Verpflichtung an, diesen Menschen in dieser Notsituation zu helfen", sagte König.

Weitere Städte, die auf BR-Anfrage ihre Bereitschaft signalisiert haben, sind Erlangen, Fürth, Bamberg und Aschaffenburg in Franken. In Schwaben haben sich Augsburg und Aichach bereit erklärt sowie in Ostbayern die Städte Regensburg, Straubing und Weiden.

Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) sagte, für die kommende Woche seien vier weitere schutzbedürftige Ortskräfte angekündigt. "Diese Ortskräfte haben jahrelang unsere Bundeswehr in Afghanistan unterstützt und benötigen jetzt unsere Unterstützung", so Oberbürgermeister Meyer.

Herrmann: auf absehbare Zeit keine Abschiebungen nach Afghanistan

Was die momentan in Abschiebehaft befindlichen Afghanen angehe, stellte Herrmann klar, dass in absehbarer Zeit keine Abschiebungen nach Afghanistan stattfinden können. Die Straftäter unter den Abschiebehäftlingen müssten zur Verbüßung ihrer Strafe jetzt in normale Gefängnisse verlegt werden, so Herrmann. Die anderen könnten wieder auf freien Fuß gesetzt werden.