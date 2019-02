Herrmann: Polizeieinsatz bei Fackelmarsch war "nicht glücklich"

Bayern Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk Stellung zum Fackelmarsch von Rechtsextremen auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände und dem diesbezüglichen Polizeieinsatz bezogen. Herrmann erklärte, dass das Posieren von Neonazis auf der Steintribüne "natürlich völlig indiskutabel" sei. "So etwas muss in Zukunft strikt unterbunden werden."

Fehleinschätzung der Beamten vor Ort

Der Polizeieinsatz sei insgesamt "nicht sehr glücklich abgelaufen", erklärte Herrmann. Er werde von der Polizei nachbereitet. Laut Herrmann schätzte die Polizei das Verhalten der Neonazis falsch ein. "Die Polizei hatte wohl zunächst den Eindruck, dass das Ziel dieser Neonazis ist, vor einer Asylbewerberunterkunft zu demonstrieren oder zu agieren und das wurde unterbunden. Das Risiko, dass sie sich auf die in der Nähe befindlichen Steintribüne begeben könnten, habe die Polizei nicht erkannt.

"Das war einfach ein Fehler in der Einschätzung, in der weiteren Prognose. Man hätte mehr Polizeikräfte in der Nähe behalten sollen und deshalb muss in Zukunft das ganz klar durch klarere Strategien und genügend Einsatzkräfte verhindert werden." Joachim Herrmann

Nach seinem Kenntnisstand waren zwei Zivilbeamte zur Beobachtung vor Ort. Diese hätten wohl auch uniformierte Kräfte um Unterstützung gebeten. Allerdings kamen diese erst, als die Neonazis wieder weg waren.

Gelände videoüberwachen, Zugang einschränken oder offen lassen?

Auf die Frage, ob das historisch besetzte Gelände videoüberwacht werden soll, verwies Herrmann auf die Stadt Nürnberg, die in diesem Punkt gefragt sei. Es werde ja an einem Konzept für die Steintribüne gearbeitet, sie als ein Mahnmal bezüglich der NS-Geschichte zu erhalten. Die Stadt müsse auch überlegen, ob der Zugang zu der Tribüne beschränkt werden soll.

Für die Polizei bleibe auf jeden Fall die Aufgabe, solche ungenehmigten Demonstrationen von Neonazis - gerade an diesem geschichtsbelasteten Ort - zu unterbinden. Herrmann könne gut verstehen, wenn die Stadt Nürnberg das Gelände offen halten möchte. Dann könnte man aber auch nicht unterbinden, dass im Einzelfall "immer wieder auch Neonazis auf dieser Tribüne auftauchen".