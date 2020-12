Herrmann: Organisiertes Verbrechen eine große Bedrohung

Das Ausstellungsstück, das das Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich heute bei ihrem gemeinsamen "Lagebild zur Organisierten Kriminalität" präsentierten, sieht arg demoliert aus: ein Geldautomat aus Zapfendorf, bei dessen Sprengung im November die Täter 110.000 Euro erbeutet haben.

Im Vorjahr verschwanden bei ähnlichen Delikten insgesamt 900.000 Euro. 27 Geldautomaten wurden 2019 gesprengt - ein neuer Höchststand.

2020: Weniger Taten - höhere Beute

Bis Mitte November ist die Zahl der Geldautomatensprengungen 2020 zwar auf 19 zurückgegangen, diesen Effekt führen die Ermittler aber auf die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zurück, insbesondere die vorübergehenden Grenzschließungen. Die Beute fiel mit 1,3 Millionen Euro dagegen schon jetzt höher aus als letztes Jahr. Die Täter stammen größtenteils aus den Niederlanden und haben einen marrokanischen Migrationshintergrund.

Kürzel "OK": Die Organisierte Kriminalität in Bayern

Organisierte Kriminelle haben im Freistaat im Jahr 2019 einen Schaden von rund 63 Millionen Euro angerichtet, der tatsächliche Schaden dürfte deutlich höher liegen. Hinzu kommt eine erhebliche Dunkelziffer. Die Folge: 77 Verfahren und Ermittlungen gegen mehr als 900 Tatverdächtige. Die organisierte Kriminalität sei weiterhin eine große Bedrohung, sagte Innenminister Joachim Herrmann.

Drogen- sowie Wirtschaftskriminalität machten je ein Viertel der Verfahren gegen das organisierte Verbrechen aus, so Herrmann und Justizminister Eisenreich. Mit deutlichem Abstand folgten Eigentumsdelikte und Schleusungskriminalität.

Das "Traunsteiner Modell"

Umgekehrt konnten die Ermittler 30 Millionen Euro aus Straftaten sicherstellen. "Wir wollen die Täter dort treffen, wo es ihnen besonders weh tut", so Justizminister Georg Eisenreich zur Strategie der Vermögensabschöpfung. Er will die Organisierte Kriminalität außerdem mit dem sogenannten "Traunsteiner Modell" bekämpfen.

In Traunstein wurde 2018 erstmals ein eigene Spezialabteilung gegen die grenzüberschreitende und Schleuserkriminalität gegründet. Nach diesem Erfolgsmodell, aus Sicht des Ministeriums, wurden inzwischen in sechs weiteren grenznahen Staatsanwaltschaften (Kempten, Landshut, Regensburg, Memmingen, Amberg und Hof) entsprechende Teams eingerichtet.

Clankriminalität: In Bayern unter Kontrolle

Zum Stichwort Clankriminalität erklärte Innenminister Joachim Herrmann, dass es sie in Bayern nicht gebe, sei ein Ergebnis der vom Freistaat verfolgten Null-Toleranz-Strategie. Beide Minister drängten an die Adresse des Bundesjustizministeriums auf eine schnelle und zügige Regelung bei der Verkehrsdatenspeicherung. Diese sei nötig, um in die Täterstrukturen der Organisierten Kriminalität einzudringen und sie nachhaltig zerschlagen zu können.