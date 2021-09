Herrmann nimmt Resolution für Hesselbergbahn entgegen

In der Resolution für die Hesselbergbahn fordern drei Landräte und sechs Stadtobere, die Bahnstrecke zwischen Wassertrüdingen und Nördlingen vollständig zu reaktivieren. Die Bayerische Staatsregierung hatte im Vorfeld bereits die Wiederbelebung der Strecke zwischen Gunzenhausen und Wassertrüdingen zugesagt.

Ab 2024 soll dort wieder der Personenverkehr fahren, teilte Stefan Ultsch, Erster Bürgermeister der Stadt Wasserstrüdingen, mit. Doch Ultsch ist sich sicher, dass die bereits zugesagte Teilstrecke nur bestehen könne, wenn der komplette Bogen bis nach Nördlingen gespannt werde. Die Resolution zur vollständigen Reaktivierung der Bahn haben die Landräte der Landkreise Ansbach, Donau-Ries und Weißenburg-Gunzenhausen zusammen mit dem Oberbürgermeister von Nördlingen und fünf Bürgermeistern von Bahnanliegergemeinden unterzeichnet.

Herrmann für Elektrifizierung der Bahn

Innenminister Herrmann will sich nun dafür einsetzen, dass schon vorhandene Netz wiederherzustellen. Auch im Hinblick auf die Elektrifizierung äußerte sich Herrmann zustimmend. Für die Schiene gebe es bereits jetzt hochmoderne Elektrofahrzeuge, die eingesetzt werden könnten und so sei eine Elektrifizierung der Strecken sinnvoll.

Langes Warten auf Wiederbelebung der Hesselbergbahn

Die Strecke wurde am 20. August 1849 in Betrieb genommen. Im Jahr 1985 fuhr der letzte Personenzug am Wassertrüdinger Bahnhof ab. 1995 wurde die Verbindung stillgelegt. Inzwischen nutzt sie die Museumsbahn des Bayerischen Eisenbahnmuseums. Außerdem rollt seit 2004 auch wieder Güterverkehr auf der Strecke.