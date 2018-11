Herrmann: München idealer Ort für European Championships 2022

Wenn sich die Landeshauptstadt München mit dem Olympiapark um die Rolle als Gastgeber für die European Championships 2022 bewerben würde, wäre dies nach Auffassung von Innen- und Sportminister Joachim Herrmann ein großartiges Signal für den Sport und die sportbegeisterte Bevölkerung in Bayern. Herrmann sagte dies laut einer Pressemitteilung am Samstag vor dem BLSV-Verbandsausschuss. "Denn der Sport verbindet, bewegt und eint die Menschen in unnachahmlicher Weise – gerade durch solche Ereignisse", sagte Herrmann.

Leistungssport-Standort Bayern soll gestärkt werden

Sowohl Joachim Herrmann als auch Jörg Ammon, der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, erklärten, den Leistungssport-Standort Bayern weiter stärken und nach Möglichkeit mehr internationale Sportwettbewerbe von hohem Rang in den Freistaat holen zu wollen.

"Internationale Wettkämpfe bieten eine große Chance für einen nachhaltigen Aufschwung im Breiten- und Leistungssport, für Inklusion und Integration, aber auch für Bildung und freiwilliges Engagement in Bayern." BLSV-Chef Jörg Ammon

50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen

Genau 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen von 1972 in München sei ein idealer Zeitpunkt, um wieder ein bedeutendes Sportfest im und um das Münchner Olympiastadion zu feiern, sagte der Minister weiter.

Herrmann und Ammon hoben hervor, dass der Olympiapark auch Jahrzehnte nach seiner Errichtung immer noch höchstes Ansehen in der Sportwelt genieße. München habe es verdient, zum 50. Olympia-Jubiläum ein sportliches Großereignis auszurichten.

Was sind die European Championships?

Laut Herrmann und Ammon haben die European Championships 2018 durch Vielfalt, sportliche Spitzenleistungen und Bodenständigkeit die Menschen begeistert und mitgerissen. Die European Championships sind ein neues Event-Format, das in diesem Sommer in Glasgow und Berlin Premiere hatte. Dazu wurden die Europameisterschaften mehrerer Sommersportarten zur gleichen Zeit und überwiegend am gleichen Ort zusammengefasst.

Im Jahr 2018 ging es bei den European Championships in sieben Sportarten um EM-Medaillen: Golf, Radsport, Rudern, Schwimmen, Triathlon und Turnen (in Glasgow) sowie Leichtathletik (in Berlin). Nach vielen positiven Stimmen zur ersten Auflage zeigten auch Vertreter weiterer Sommersport-Verbände Interesse, bei den European Championships mitzumachen.