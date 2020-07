Herrmann: "Kein rechter Corpsgeist in der bayerischen Polizei"

In Bezug auf die Vorgänge bei der hessischen Polizei und die Affäre um die rechtsextremen Drohmails, versicherte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gegenüber dem BR, dass es bei der bayerischen Polizei keinen "keinen rechten Corpsgeist" gebe. "Ich kann nicht ausschließen, dass jemand was Verbotenes tut. Aber insgesamt haben wir eine sehr gut funktionierende Kontrolle", so Herrmann.

Nach dem Rücktritt des hessischen Polizeipräsidenten Udo Münch am vergangenen Dienstag ist die Diskussion um rechte Netzwerke in der Polizei erneut aufgeflammt. Frauen, darunter Politikerinnen der Linken, waren die aus dem rechtsextremen Spektrum bedroht werden, nachdem ihre Daten von Polizeicomputern in Hessen abgerufen worden waren. Die Ermittlungen zu den sogenannten "NSU 2.0"-Drohschreiben haben bereits vor zwei Jahren begonnen und bisher kaum Ergebnisse gebracht. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) war zuletzt zunehmend unter Druck geraten. Inzwischen wurde ein Sonderermittler eingesetzt.

Herrmann zu Äußerungen von Esken: "Generalverdacht"

Für Herrmann ist entscheidend, dass sofort reagiert wird, wenn solche Vorfälle bekannt werden. Aber einen Generalverdacht, wie ihn aus seiner Sicht SPD-Co-Chefin Saskia Esken äußert, weist er entschieden zurück. "Ich glaube mit der Art, mit der Frau Esken damit umgeht, kommen wir nicht weiter."

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus bei der Polizei gefordert mit den Worten: "In den letzten Monaten häufen sich die Hinweise auf rechtsextreme und gewaltbereite Täter und Netzwerke in den Reihen der Sicherheitsbehörden. Für die Politik muss das ein Alarmzeichen sein, jetzt endlich konsequent zu handeln." Die Vorsitzenden der Linken-Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali und Dietmar Barsch, erklärten: "Die extreme Rechte fühlt sich ermuntert, Personen, die ihr Feindbild darstellen, offen zu bedrohen. Gewaltandrohung gegen Frauen ist besonders widerwärtig. Das passt in das rechte Weltbild."

Vorgänge wie in Hessen hält Herrmann für kaum möglich

Gefordert sind in solchen Fällen nach Ansicht von Innenminister Herrmann immer die Vorgesetzten. "Ich erwarte von jedem Vorgesetzten in der bayerischen Polizei, dass er, sobald er auf solche Dinge aufmerksam wird, konsequent handelt", sagte Herrmann dem BR. Er nannte den Münchner Poleizeichef, der vor einigen Jahren rechte Beamte nicht nur vom Dienst suspendierte, sondern sogar entließ. Zugriffe von Polizeibeamten auf die Computer von Kollegen, um Hassmails zu versenden, wie in Hessen möglicherweise geschehen, hält er in bayerischen Dienststellen für kaum möglich."Mir sind jedenfalls in den letzten Jahren keine Fälle bekannt geworden, wo im Nachhinein dann unklar war, welcher Polizeibeamter auf welche Daten zugegriffen hätte."