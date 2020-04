Herrmann: Juristische Zweifel am Ausflugsverbot im Ostallgäu

Wandern oder andere sportliche Aktivitäten waren vom Landratsamt Ostallgäu für das lange Osterwochendende im südlichen Landkreis Ostallgäu für Personen verboten worden, die außerhalb des Landkreises wohnen.

Wer sich nun nicht an das De-facto-Betretungsverbot hält, muss nicht damit rechnen, bei einer Polizeikontrolle deshalb ein Bußgeld auferlegt zu bekommen. Das stellte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Bayerischen Rundfunk klar.

"Ich habe leider der Polizei heute sagen müssen, dass wir diese Anordnung von Ostallgäu nicht zur Grundlage polizeilichen Handelns machen können, weil da einfach zu große juristische Zweifel daran bestehen." Innenminister Herrmann, CSU

Landratsamt Ostallgäu: Verordnung außer Kraft

Das Landratsamt Ostallgäu reagierte daraufhin. Am Donnerstagabend teilte es auf seiner Homepage mit, die Verordnung zur Einschränkung des Ausflugsverkehrs am Osterwochenende sei praktisch außer Kraft gesetzt. Die Polizei sei angehalten, die Verfügung nicht zu vollstrecken. Man akzeptiere die "formaljuristischen Bedenken" des bayerischen Innenministeriums.

Dennoch verteidigte das Landratsamt in seiner Mitteilung das De-facto-Betretungsverbot für Ausflugsgäste am Wochenende. "Die Beschränkung des Ausflugsverkehrs war ein beherzter und mutiger Schritt, um die Weiterverbreitung des Virus zu verlangsamen, die Einsatzkräfte (Bergwacht, Polizei) zu entlasten und die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht zu belasten", heißt es auf der Homepage des Landkreises. An den vergangenen Wochenenden habe man die Erfahrung gemacht, dass bloße Appelle nicht von allen Bürgern ernst genommen worden seien. Ausflüge in die Berge seien trotz der strengen Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus nicht verboten, allerdings nicht erwünscht.

Polizei kontrolliert Abstandsregeln

Innenminister Herrmann bekräftigte aber im BR, die Polizei werde - wie überall in Bayern - auch im Ostallgäu die verschärften Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Corona-Virus kontrollieren und darauf achten, dass es nicht zu größeren Menschenansammlungen kommt und dass die Menschen den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. "Das sind Dinge, die wir nur jedem dringend empfehlen und auf die die Polizei auch achten wird", so Herrmann.

Das Innenministerium habe dem Landratsamt Ostallgäu mitgeteilt, dass juristische Zweifel an der Verordnung bestehen. Jetzt müsse das Landratsamt selbst schauen, wie es damit umgehe, so Herrmann.