Herrmann hält Weihnachtsmärkte in Bayern für sicher

Nach dem Anschlag in Straßburg verweist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann im Interview mit der Bayern 2 radioWelt auf die Schwierigkeit, Gefährder rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

"In der möglichen rechtzeitigen Erkenntnis von potentiellen Gefährdern - darin liegt die eigentliche Herausforderung. Das ist für uns auch generell in der Terrorprävention in Deutschland der Schwerpunkt, immer wieder zu analysieren: Wo sind Menschen unterwegs, die gefährlich sein könnten." Innenminister Joachim Herrmann im radioWelt-Interview

Herrmann verwies darauf, dass die Gefährderanalyse Aufgabe der Polizei und der Nachrichtendienste sei. Diese müssten dann über weitere Vorgehensweise entscheiden: "Wo muss jemand beobachtet werden, ständig überwacht werden oder wo ist die Gefahr gar so groß, dass jemand entsprechend aus dem Verkehr gezogen werden muss, weil er eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bedeutet."

Herrmann besucht selbst Bayerns Weihnachtsmärkte

Auch nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt sieht der bayerische Innenminister keinen Grund, die bayerischen Weihnachtsmärkte nicht zu besuchen:

"Es gibt keinen besonderen Grund, anzunehmen, dass auf einen bayerischen Weihnachtsmarkt ein Anschlag verübt wird. Und deshalb besuche ich auch selbst ganz entspannt unsere Christkindlesmärkte." Innenminister Joachim Herrmann im radioWelt-Interview

CDU-Innenpolitiker Schuster fordert stärkere Zusammenarbeit in Europa

Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster ist der Auffassung, dass nationale Souveränitäten bei der Gewährleistung der Inneren Sicherheit in Europa nicht vorgeschoben werde. Im "ARD-Morgenmagazin" erklärte er:

"Ich würde mir wünschen, wir hätten eine gemeinsame europäische Anti-Terror-Datei. Dann hätten auch die deutschen Behörden gewusst, dass der mutmaßliche Attentäter von Straßburg in Frankreich als Gefährder geführt wird. Ich würde mir wünschen, dass wir eine gemeinsame europäische Gefährderbewertung haben." CDU-Innenpolitiker Armin Schuster

Schuster hält ein europäisches Bundeskriminalamt nach dem Vorbild des FBI in den USA für notwendig, damit Nachrichtendienste und Polizeien europaweit ihre Daten zusammenbringen können. Brüssel, London, Nizza, Paris seien alles Anschläge, die nicht national gewesen seien.

Attentäter nach wie vor auf der Flucht

Der mutmaßliche Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Der polizeibekannte Gefährder Chérif Chekatt soll auf der Flucht vor der Polizei von Soldaten verletzt worden sein. Die französische Polizei sucht inzwischen mit Fahndungsfoto samt Täterbeschreibung nach ihm.

In der Schweiz kam es aufgrund der Fahndung zu einem Polizeieinsatz. Nahe der deutschen Grenze will eine Reisende den Tatverdächtigen in einem Zug erkannt haben. Die Polizei habe den Mann an der nächsten Haltestelle in Frick rund zehn Kilometer südlich von Bad Säckingen in Baden-Württemberg aus dem Zug geholt und eingehend überprüft. Sie habe schnell festgestellt, dass es sich bei dem Mann nicht um den Verdächtigen handelte.