Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer: Wenig Verstöße

In Bayern gibt es weiterhin kaum Verstöße gegen die Corona-Testpflicht bei der Einreise aus dem Ausland. Bis einschließlich Dienstag habe die Bayerische Grenzpolizei rund 45.700 Reisende kontrolliert, von denen sich nur 68 nicht an die seit 1. August geltende Corona-Einreiseverordnung gehalten hätten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Besuch der Bayerischen Grenzpolizei in Piding im Landkreis Berchtesgadener Land.

Die Quote von nur 0,15 Prozent sei "eine überaus erfreuliche Bilanz". "Das zeigt, dass die Vorschriften der Einreiseverordnung offensichtlich von der ganz überwältigenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden, beachtet werden", so Herrmann.

Kontrollen gehen weiter

Der Minister kündigte an, bei den Kontrollen in den nächsten zwei, drei Monaten nicht nachzulassen. Es gelte jetzt, eine vierte Welle im Herbst zu verhindern. Weitaus mehr Kontrollen der Testpflicht gehen auf das Konto der Bundespolizei. Die Bundesbeamten hätten vom 1. bis 10. August in Bayern 193.500 Personen bezüglich der Einhaltung der verschärften Einreiseregeln kontrolliert, so der Präsident der Bundespolizeidirektion München, Karl-Heinz Blümel. Dabei seien 812 Verstöße festgestellt worden. Die meisten entfielen mit knapp 700 auf die deutsch-österreichische Grenze.

Seit Anfang August müssen alle Einreisenden ab einem Alter von zwölf Jahren einen negativen Corona-Test vorzeigen - oder nachweisen, dass sie genesen oder vollständig geimpft sind - egal, ob sie auf dem Landweg oder mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen.