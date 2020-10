Herrmann enthüllt Gedenkstein für erschossenen Polizisten

Auf den Tag genau vor 20 Jahren ist in Bubenreuth im Landkreis Erlangen-Höchstadt der Polizist Christian "Toni" Trautner ermordet worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat heute einen Gedenkstein enthüllt, der an den Polizisten erinnern soll.

Solidarität mit Polizisten und Polizistinnen wichtig

"Es ist ein Beispiel für leider mehrere. Der Polizeiberuf ist extrem gefährlich. Da ist es wichtig, dass wir unsere Solidarität mit unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zeigen", betonte Innenminister Herrmann bei der Enthüllung des Gedenksteins. In den Steinfindling sind das Wappen der Bayerischen Polizei und der Spitzname von Christian Trautner "Toni" eingraviert.

Polizist bei Routinekontrolle erschossen

Der Findling steht jetzt am Gehweg in der Frankenstraße in Bubenreuth – genau an der Stelle, wo der damals 31-jährige Polizeihauptmeister vor 20 Jahren bei einer Routinekontrolle erschossen wurde. Als er mit einem Kollegen ein verdächtiges Fahrzeug am Erlanger Burgberg kontrollieren wollte, war der Fahrer davon gerast. Die Verfolgungsjagd endete in Bubenreuth. Der Autofahrer, ein aus der Psychiatrie entflohener Schwerverbrecher, öffnete das Fenster und schoss auf die Beamten. Polizist Christian Trautner wurde damals tödlich in die Brust getroffen.