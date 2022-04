Herrmann ehrt Integrationsleistung - auch die eines Südtirolers

Der gebürtige Südtiroler Daniel Trojer war erstaunt, als er die Nachricht erhielt: Der bayerische Innenminister wird ihm heute persönlich seine Einbürgerungsurkunde überreichen – als einem von "vier ausländischen Mitbürgern, die sich in Bayern hervorragend integriert haben," wie es in der Einladung heißt.

Daniel Trojer hat vor wenigen Monaten seinen Einbürgerungstest mit voller Punktzahl bestanden. Auch seinen Lebenslauf hält das Ministerium wohl für mustergültig. Seit 2010 lebt Trojer in Bayern, hat hier Ingenieurakustik studiert, eine bayerische Frau geheiratet und eine Familie gegründet. Trojer freut sich zwar über die Einladung ins Innenministerium, kann aber nicht verstehen, warum gerade er als Südtiroler ausgewählt wurde. Schließlich haben andere ausländische Mitbürger einen weitaus "steinigeren Weg" zur Integration in Bayern hinter sich, so Trojer.

Geboren und aufgewachsen im deutschsprachigen Pustertal

Daniel Trojer ist in Innichen im Pustertal aufgewachsen. Er hat sein Abitur auf Deutsch absolviert. Deutsch ist seine Muttersprache. 85 Prozent der Bevölkerung in seiner Heimatgemeinde sind deutschsprachig, auch wenn sie die italienische Staatsbürgerschaft haben. Bis zum Ende des 1. Weltkriegs gehörte Südtirol zur Habsburgermonarchie, seit 50 Jahren hat die Region in Italien den Autonomiestatus.

Einbürgerung, um bürokratische Hürden zu umgehen

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie war der in Bayern lebende Ingenieur mit seiner italienischen Staatsbürgerschaft zufrieden, doch dann brauchte er einen neuen Pass. 13 Monate habe er beim italienischen Konsulat in München pandemiebedingt auf das Dokument warten müssen. Das habe ihn so geärgert, dass er über eine deutsche Staatsbürgerschaft nachdachte. Den Ausschlag für die Einbürgerungsabsicht gab dann, dass er als Südtiroler zudem seine italienische Staatsbürgerschaft behalten konnte. Auch die Aussicht, in Deutschland wählen zu können, fand er gut. Daniel Trojer engagiert sich selbst bei den Grünen. Von der Einladung ins Innenministerium, die ihn so amüsiert hat, erzählte er auch Parteifreunden. Die halten das Vorgehen des Innenministeriums, ausgerechnet einen Südtiroler für seine Integration in Bayern zu ehren, für verfehlt.

Grüne kritisieren "verquere Maßstäbe bei Integrationsleistung"

Die integrationspolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, Gülseren Demirel, erklärt auf BR-Anfrage, sie sei irritiert darüber, wenn Menschen, die mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, als lobendes Beispiel bei den Einbürgerungsfeierlichkeiten hervorgehoben werden. Es mache schließlich einen Unterschied, ob es sich dabei um eine Person aus Südtirol handle oder "um eine Person, die aus einem Land stammt, in dem kein Deutsch gesprochen und auch eine andere Schriftsprache benutzt wird". Die Grünen-Politikerin erwartet von der bayerischen Staatsregierung, dass sie anerkennt, welch enormen Herausforderungen beispielsweise Drittstaatenangehörige vor ihrer Einbürgerung zu bewältigen haben.

Innenministerium: Muttersprache Deutsch schmälert Leistung nicht

Im Innenministerium kann man die Kritik der Grünen nicht verstehen. Ziel der öffentlichen Einbürgerungsveranstaltung sei es, generell für eine Einbürgerung zu werben. Allein der Umstand, dass bei einem Einbürgerungskandidaten bereits durch seinen Lebenslauf und seine Herkunft eine vollständige umfassende Integration zu erwarten ist, sei kein Hinderungsgrund für die öffentliche Einbürgerung, so eine Sprecherin des Ministeriums. Dass man Daniel Trojer ausgewählt habe, sei vielmehr als Beispiel zusammen mit drei weiteren Personen zu sehen, die alle unterschiedliche Lebensläufe und unterschiedliche Erfolgsgeschichten haben.

Neben dem Südtiroler Daniel Trojer überreicht der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Einbürgerungsurkunden Freitag Mittag auch einer rumänischen Staatsangehörigen, die in Nürnberg als Architektin arbeitet, einem Syrer, der seine kaufmännische Ausbildung bei der Stadt München macht und einer Spanierin, die am Sprachenzentrum der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm tätig ist.