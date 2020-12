Herrmann dankt Polizei für Einsatz in "ungewöhnlichem Jahr"

Jährlich besucht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Polizeiinspektion in seinem Heimatstadt Erlangen und dankt den dort eingesetzten Beamten stellvertretend für die gesamte bayerische Polizei. Wie überall stand auch bei der Polizei im Freistaat das Jahr unter dem Eindruck der Corona-Pandemie.

Beamte erkrankten an Covid-19

Dass einzelne Beamte selbst an Covid-19 erkrankt waren oder sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befunden hatten, habe sich auch bei der Zahl des verfügbaren Personals bemerkbar gemacht, sagte Herrmann. Die Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung durch die Polizei habe dieses Problem noch verstärkt.

Herrmann wies darauf hin, dass die Überwachung der Corona-Maßnahmen wie das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen sowie das Abstand-Halten wichtig sei, auch wenn sie nicht dem "polizeilichen Selbstverständnis" entspreche.

Mehrarbeit wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen

Bereits jetzt mache sich die Pandemie auch in der Polizeistatistik bemerkbar: In ganz Bayern seien die Zahlen der Straftaten und der Verkehrsunfälle rückläufig. Im Gegensatz dazu steige aber die Zahl der Polizeieinsätze. Allein in Erlangen verzeichnete die Polizei rund 3.000 Einsätze aufgrund nicht eingehaltener Corona-Maßnahmen. Dazu zähle auch die Überwachung von Versammlungen und Demonstrationen.