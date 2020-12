Herrmann: Dank an Rettungskräfte bei Silvesterbesuch

Seit Jahren dankt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zusammen mit der Erlanger Stadtspitze zum Jahreswechsel den Rettungskräften für ihren Einsatz in den vergangenen zwölf Monaten. Dieses Mal werden an den Besuchen bei Polizei, BRK, ASB und Feuerwehr außer dem Minister nur der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und Bürgermeister Jörg Volleth (CSU) teilnehmen. Statt des traditionellen Glühweintrinkens und Mittagessens in gemütlicher Runde gibt es auch nur ein kurzes Zusammenstehen in der geöffneten Fahrzeughalle.

Viele Aufgaben für Rettungskräfte in der Pandemie

Für die Rettungskräfte war das Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie eines, in dem sie große Aufgaben bewerkstelligten, berichtet Friedhelm Weidinger, der Leiter des Erlanger Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Seit der Ausrufung des ersten Katastrophenfalls am 16. März 2020 tagte über Wochen jeden Tag der Krisenstab. Die Rettungskräfte waren zudem erst am Aufbau des Testzentrums und dann des Impfzentrums beteiligt.

Unwetter und "dringende Türöffnungen"

Obwohl die Zahl der Verkehrsunfälle während der beiden Lockdowns deutlich zurückging, hatten die Erlanger Rettungskräfte mit mehr als 2.100 Einsätzen in diesem Jahr ähnlich viele wie in den Jahren zuvor. Deutlich zugenommen habe zum einen die Zahl der "dringenden Türöffnungen", da die sozialen Kontakte fehlen und dadurch oft erst spät auffalle, wenn es Menschen nicht gut ginge. Außerdem gab es im Erlanger Stadtgebiet zwei große Unwetter am 14. Juni und 11. August mit Überschwemmungen, die allein für 600 Einsätze an diesen beiden Tagen sorgten.