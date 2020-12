Herrmann: Corona führt zu höheren Sterbefallzahlen in Bayern

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf viele Bereiche in Bayern. So sind etwa die Sterbefallzahlen gestiegen, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs in Fürth bekanntgab. "Wir können deutliche Abweichungen der Sterbefallzahlen nach oben bei einzelnen stark betroffenen Landkreisen erkennen", so Herrmann bei seinem Besuch beim Statistischen Landesamt.

Zahl der Arbeitsplätze sinkt

Weitere Effekte der Pandemie: Die Zahl der Zugezogenen aus dem Ausland ist aufgrund der coronabedingten Einschränkungen gesunken und die Zahl der Arbeitsplätze in Bayern hat sich verringert. Allerdings würden bislang die arbeitsmarktpolitischen Instrumente wie Kurzarbeit einen größeren Arbeitsplatzabbau verhindern, betonte der Minister.

Deutlicher Rückgang bei Verkehrstoten

Die Einschränkungen durch die Pandemie hätten zudem auch positive Aspekte, stellte Herrmann klar. Durch die massive Ausweitung von Homeoffice habe der Verkehr auf den Straßen stark abgenommen und die Zahl der Verkehrstoten sei deutlich zurückgegangen.

Aufgrund der bisher vorliegenden Zahlen sei es möglich, dass im Jahr 2020 weniger als 500 Menschen auf Bayerns Straßen ums Leben gekommen sein könnten, sagte Herrmann. 2019 hatte es im Freistaat 541 Verkehrstote gegeben.