Herrmann beklagt wachsenden Antisemitismus in Bayern

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat in der Bürgersendung "jetzt red i" im BR-Fernsehen zum Thema "Hetze, Gewalt, Mord – die unterschätzte Gewalt von Rechts?“ einen seiner Ansicht nach wachsenden Judenhass in Bayern beklagt: "Wir stellen fest - überall in Deutschland und auch in Bayern, dass Antisemitismus zugenommen hat."

Soziale Medien laufen aus dem Ruder

Dies stelle eine riesige Herausforderung für die gesamte Gesellschaft dar - und sei vielerorts ein Thema für die Sicherheitsbehörden. In der Livesendung aus Nürnberg stellte Herrmann außerdem fest: "Wir müssen uns auch die Frage stellen: Wie gehen wir mit den Umtrieben in den Sozialen Medien um? Da sind inzwischen Dinge im Umlauf, die hätte sich früher jemand nicht öffentlich zu sagen getraut, die hätte auch niemand als Brief geschrieben."

Herrmann übte auch deutliche Kritik an Björn Höcke: Der AfD-Politiker überschreite seit Jahren Grenzen und provoziere bewusst. Damit sei er einer der schlimmsten geistigen Brandstifter des neuen Antisemitismus.