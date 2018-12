Herrmann am Verfassungstag: "Demokratie ist kein Wiegengeschenk"

Dieses Jahr feiert Bayern gleich zwei Jubiläen: 200 Jahre Verfassungsstaat und 100 Jahre Freistaat. Vor diesem Hintergrund sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann: "In Bayern wurde die Demokratie hart erkämpft. Sie ist kein Wiegengeschenk der Geschichte." Die bayerische Staatsform müsse darum im Wandel der Zeit immer wieder verteidigt und bewahrt werden. Wichtig sei dabei vor allem, die Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahlen in das politische Geschehen einzubinden.

"Auch in der heutigen repräsentativen Demokratie darf sich der politische Diskurs nicht auf das Parlament beschränken" Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Zu Recht sei man im Freistaat daher stolz darauf, dass das Volk nach der Bayerischen Verfassung auch unmittelbar durch Volksbegehren und Volksentscheide gesetzgeberisch tätig werden kann. Am 1. Dezember 1946 wurde die neue Bayerische Verfassung durch eine Volksabstimmung von den Menschen in Bayern angenommen.

Verein pflegt Demokratie

Der Bayerische Verfassungstag ist in Bayern kein offizieller Feiertag. Ausgerichtet werden die Feierlichkeiten traditionell vom überparteilichen Verein Bayerische Einigung. Gegründet wurde der Verein 1954 mit zwei Zielen. Zum einen ging es darum, die nach dem Krieg zerrüttete Gesellschaft auf einen demokratischen Staat zu einen. Zum anderen wollte man damit die Eigenständigkeit des Freistaates Bayern in einem föderalen Deutschland betonen. Seit der ersten Verfassungsfeier am 1. Dezember 1967 hat der Verein Bayerische Einigung rund 100 Verfassungsfeiern in allen Regierungsbezirken veranstaltet. Das Motto des diesjährigen Bayerischen Verfassungstags lautet aus aktuellem Anlass "Demokratie im Wandel".

Alpenverein fährt nach Brüssel

Der Verfassungspreis "Jugend für Bayern" der Bayerischen Volksstiftung und der Staatsregierung ging dieses Jahr an die Jugend des Deutschen Alpenvereins (DAV), Landesverband Bayern. Verliehen wird der Verfassungspreis für vorbildliches Engagement der jungen Generation für Demokratie und Gesellschaft. Bei der Überreichung sagte Herrmann:

"Die Anfänge der Kinder- und Jugendarbeit liegen beim Deutschen Alpenverein bereits im Jahre 1919. Bis heute werden die jungen Mitglieder frühzeitig in die Verantwortung für Staat und Gesellschaft eingebunden und zum aktiven Mitwirken und Gestalten animiert." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Dies verdiene höchsten Respekt und Dank. Herrmann hob hervor, dass heute rund 1.200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter mit viel Herzblut für die 127.000 Alpenvereinsmitglieder unter 27 Jahren im Einsatz sind. Der Preis besteht aus einer mehrtägigen Informationsfahrt nach Brüssel zum Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission.

Herrmann wirbt für neues Digitalministerium

Herrmann betonte außerdem, dass moderne Demokratie von der Digitalisierung profitieren könne:

"Neue Kommunikationsformen durch das Internet können zu einem offenen Meinungsaustausch beitragen und dazu einladen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich dort am Prozess politischer Willensbildung beteiligen." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Schattenseiten sieht der Minister allerdings bei inakzeptablen Grenzüberschreitungen, wie etwa Cyber-Mobbing, Beleidigungen und Verbreitung von Hass. Um der Bedeutung, aber auch den Risiken der Digitalisierung gleichermaßen Rechnung zu tragen, habe man in Bayern ein eigenes Staatsministerium für Digitales errichtet, das sich etwa den strategischen Zukunftsfragen der digitalen Verwaltung, neuer Technologien, aber eben auch ethischer Fragen annehmen werde, so der Minister.