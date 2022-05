Herriedener Notunterkunft wird wieder zur Sporthalle

Die Dreifachturnhalle im mittelfränkischen Herrieden soll im Laufe der kommenden Woche wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen. In den vergangenen Wochen wurde die Halle als Notunterkunft für geflüchtete Ukrainer genutzt und nun habe der Rückbau begonnen, teilte ein Sprecher des Landratsamts Ansbach mit. In dem Zusammenhang stellte Ansbachs Landrat Jürgen Ludwig (CSU) die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung heraus.

"Die große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Ansbach ermöglicht es, dass genügend Wohnungen zur Verfügung gestellt werden können. Somit kann nun bei der Nutzung der Dreifachturnhalle ein Stück Normalität zurückkehren." Jürgen Ludwig (CSU), Landrat

Lang bedankte sich bei der Schulfamilie und allen weiteren Hallennutzern für das Verständnis.

Derzeit keine weiteren Anmietungen nötig

Die Notunterkunft Herrieden wurde Mitte März eingerichtet, um binnen kürzester Zeit bis zu 200 Menschen aufnehmen zu können, bis ein passender Wohnraum für sie gefunden ist. Auch wenn der Krieg in der Ukraine andauern und weiterhin mit Fluchtbewegungen zu rechnen ist, seien nach derzeitigem Stand keine weiteren Anmietungen von Wohnungen im Landkreis Ansbach erforderlich.

Bisher rund 1.000 Übernachtungsplätze im Landkreis

Die Stellwände und der provisorische Hallenboden werden nach dem Abbau in der Nähe eingelagert, sodass ein erneuter Aufbau im Ernstfall in kurzer Zeit umgesetzt werden kann. Bisher wurden rund 1.000 Übernachtungsplätze geschaffen. Die zentrale Erstanlaufstelle in der ehemaligen Jugendherberge in Feuchtwangen bleibt weiterhin bestehen.