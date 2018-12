Herrieden: Eisschwimmen am Neujahrstag

Schon zum 12. Mal heißt es am Neujahrsmorgen in Herrieden: Ab ins Wasser zum Eisschwimmen in der Altmühl. Wenn es das Wetter mitspielt, gibt es ein "Fischerstechen" und einen spektakulären Schanzensprung eines Mountainbikers in die Altmühl.

Buntes Programm geboten

Zusammen mit den Schützen der Sportgemeinschaft Herrieden wird außerdem ein buntes Programm geboten. Neben einer funktionstüchtigen Wasserrutsche, die an die Tradition des historischen Altmühlbads erinnern soll, gibt es neben dem "Fischerstechen“ auf Stand-Up-Paddling-Boards auch einen Schanzensprung eines Mountainbikers in die Altmühl zu bestaunen.

Die aktiven Eisschwimmer treffen sich bereits um 13.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist auf dem SG-Sportgelände in Herrieden.