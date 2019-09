Herrenlosen Rhön-Schaf bei Saal droht der Abschuss

Seit fast einer Woche melden Verkehrsteilnehmer immer wieder bei Saal an der Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld ein herrenloses Rhön-Schaf bei der Polizei - das letzte Mal am Mittwochvormittag. Das Tier mit seinem typischen schwarzen Kopf taucht immer wieder an der Staatsstraße zwischen Saal in Richtung Kleineibstadt am gleichen Streckenabschnitt auf. Das Schaf bleibt bisher am Fahrbahnrand stehen und verschwindet danach in den Wald. Trotz einer Suchaktion konnte die Polizei das Schaf bisher nicht finden.

Niemand vermisst das Tier

Den Schafsherden in der näheren Umgebung fehlt kein Tier. Deshalb sucht die Polizei aktuell nach dem Halter des Tieres. Sollte das Schaf auf die Fahrbahn laufen, könnte es zur Gefahr für die Verkehrsteilnehmer werden. In diesem Fall würde möglicherweise das Landratsamt Rhön-Grabfeld das Tier zum Abschuss freigeben. Doch die Polizei hofft, dass sich der Schafshalter vorher bei der Polizei in Bad Königshofen meldet (09761/9060). Mit seiner Hilfe könnte man das Versteck des Tieres möglicherweise schneller ausfindig machen und das Schaf möglicherweise auch schneller einfangen.