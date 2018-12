Herrenloser Rollator am Weiher löst Großeinsatz aus

In Oberwildenau (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) suchen Feuerwehr und Wasserwacht derzeit eine Person. Ein Passant hat an einem Weiher einen herrenlosen Rollator und eine Bierflasche vorgefunden und die Behörden verständigt.

Suche mit Booten und Hubschrauber

Die Wasserwacht sucht derzeit in dem Weiher mit Booten, möglicherweise kommen auch noch Taucher zum Einsatz, so ein Sprecher der ILS Nordoberpfalz. Ein Abflug mit einem Hubschrauber hat bislang keine Erkenntnisse gebracht.

Insgesamt sind rund 45 Einsatzkräfte vor Ort.