Erneut Bombenalarm in Würzburg: Herrenloser Koffer am Bahnhof

Kurz nach der Bombendrohung in Heidingsfeld gab es am Montag erneut große Aufregung in Würzburg: Die Bundespolizei sperrte wegen eines herrenlosen Koffers große Teile des Bahnhofs ab. Später stellte sich heraus, dass dieser schlicht vergessen wurde.