Herrenlose Ziege Mathilde verursachte Sperrung der A70

Wegen einer herrenlosen Ziege ist am vergangenen Freitag die A70 bei Sand am Main zeitweise gesperrt worden. Wo genau das etwa vier Monate alte Tier herkommt oder wem die Ziege gehört, ist unklar, wie die Polizei mitteilt. Die Ziege ist mittlerweile im Tierheim in Knetzgau untergebracht. Einsatzkräfte haben ihr laut Polizei den Namen Mathilde gegeben.

Entlaufen oder ausgesetzt?

Das Tier hat keine Ohrmarken und ist nicht gechipt. Ob es sich um ein entlaufenes Tier handelt oder die Ziege einfach am Parkplatz ausgesetzt wurde ist unklar. Vergangene Woche war die Ziege bereits mehrfach auf dem Seitenstreifen der A70 auf Höhe des Parkplatzes Spitzberg Nord gesichtet worden.

Fahrbahn zeitweise gesperrt

Damit das Tier nicht auf die Fahrbahn läuft und eventuell Verkehrsteilnehmer gefährdet, wurde die Autobahn am besagten Freitag mehrmals kurzfristig gesperrt. Schließlich konnte die Ziege eingefangen und ins Tierheim gebracht werden.