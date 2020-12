Herr Wachtmeister: Wo ist mein Auspuff?

In Tiefgaragen oder an Park-and-Ride-Plätzen finden Kriminelle was sie suchen: Autos, die stundenlang unbewacht sind. Haben sie das Objekt ihrer Begierde ausgemacht, geht in der Regel alles sehr schnell. “Die kommen mit einem Wagenheber, bocken das Auto kurz auf, nehmen eine Akkuflex, gibts gerade günstig zu kaufen und los gehts.” Das sagt der Augsburger Schrotthändler, Vitali Bachmann.

In nur zwei Minuten steht das Auto ohne Katalysator da

In knapp zwei Minuten sei der Katalysator abmontiert und die Täter auf und davon. Das zeigen auch Internetvideos von Überwachungskameras. Ganz aktuell meldet die Polizei einen Fall von Katalysatorendiebstahl in einer Tiefgarage in Dillingen. Der Schaden: 1500 Euro Schaden. Aber der Fahrer eines BMW ist nicht das einzige Opfer in Schwaben. Michael Jakob, Sprecher der Polizei Schwaben-Nord. “Wir hatten im Jahr 2019 insgesamt 22 Fälle von Katalysatorendiebstählen. Da wurden teilweise auch erhebliche Mengen an Katalysatoren bei der einzelnen Tat entwendet. Im Jahr 2020 bewegen wir uns momentan bei knapp 20.”

Katalysatoren bringen Dieben viel Geld ein

Im Bereich der Diebstahlsdelikte von neuwertigen Katalysatoren gabs in diesem Jahr auch einen Fall in Gersthofen. Dort wurde von einem Firmengelände, auf dem eine Vielzahl neuwertiger Transporter stand, fast 90 Katalysatoren gestohlen. Das ist ein erheblicher Schaden, weil diese Fahrzeuge noch nicht zugelassen waren. Das heißt, die Katalysatoren waren tatsächlich neuwertig. „In diesem Fall muss man davon ausgehen, dass diese Katalysatoren auch ins Ausland geschafft wurden“, so Jakob. Die Katalysatoren lassen sich gut weiterverkaufen, bis zu 1.500 Euro bekommen die Täter dafür. In den Teilen stecken nämlich wertvolle Edelmetalle.

Auf das Geräusch eines Trennschleifers achten

Fast jeder Autobesitzer kann Opfer dieses blitzschnellen Diebstahls werden, sagt Michael Jakob von der Polizei. Sich aktiv davor zu schützen, das ist nur schwer möglich. Wer sein Auto parkt, um beispielsweise mit der Bahn weiter zu fahren, der kann nicht verhindern, dass sein Fahrzeug aufgebockt wird. Ob hinter den aktuellen Diebstählen eine Bande oder Einzeltäter stecken, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Und sie bittet darum, genau hinzuhören, denn so ein Katalysatorendiebstahl geht zwar schnell, ist aber alles andere als geräuschlos. Der von Dieben dabei verwendete Trennschleifer ist in der gesamten Umgebung zu hören.