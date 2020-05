Heroin im Körper: Polizei nimmt auf der A3 zwei Bodypacker fest

Bei einer Kontrolle eines Autos auf der A3 bei Weibersbrunn stieß die Polizei auf zwei so genannte Bodypacker mit Drogen im Körper. Der 45-jährige Fahrer und der 41-jährige Beifahrer hatten sich beide sich Heroinplomben eingeführt. Laut Polizei werden beim "Bodypacking" werden Betäubungsmittel meist in Kondomen verpackt oral oder rektal in den Körper eingeführt, um bei möglichen Polizeikontrollen unentdeckt zu bleiben.

Mediziner findet 100 Gramm Heroin und acht Gramm Kokain

Bei den Männern handelte es sich um einen 45-Jährigen aus Königsbrunn und einen 41-Jährigen aus Donauwörth. Beide sind der Polizei einschlägig bekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die Männer medizinisch untersucht. Bei ihnen wurden gut 100 Gramm Heroin und acht Gramm Kokain gefunden. Für den 45-Jährigen war die Gesundheitsgefährdung durch den Drogentransport im Körper laut Polizei so hoch, dass er auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht werden musste.

