Herlein-Stiftung Aschaffenburg spendet 40.000 Euro für Kultur

Die Herlein-Stiftung Aschaffenburg hat heute 40.000 Euro zur Förderung der Kultur in der Stadt übergeben. Jeweils 10.000 Euro gehen an das Stadttheater Aschaffenburg, das Friedrich-Dessauer-Gymnasium und die Technische Hochschule. Weitere 10.000 Euro werden zu gleichen Teilen an den katholischen Kindergarten St. Pius, die evangelische Kindertagesstätte Inselstraße und die Hospizgruppe Aschaffenburg verteilt. Das wurde bei der offiziellen Spendenübergabe heute Nachmittag im Stadttheater bekannt.

Stiftung fördert Einrichtungen in Aschaffenburg

Die Herlein-Stiftung mit Sitz in Aschaffenburg fördert wissenschaftliche, gemeinnützige und kulturelle Einrichtungen in der Stadt. Stifter waren Ernst Herlein und seine Frau Christine. Herlein war der Sohn des Direktors der Aschaffenburger Buntpapierfabrik Alexander Herlein. Nach seinem Tod im Jahr 1974 hinterließ der Diplom-Kaufmann seiner Frau ein großes Vermögen. Christine Herlein starb im Jahr 2005. Nach ihrem Willen floss ein Großteil des Vermögens in die Herlein-Stiftung.

In ihrem Testament hatte sie bereits drei Institutionen genannt, die besonders gefördert werden sollen: eben das Stadttheater, das Gymnasium und die Hochschule, die heute die Hauptspenden entgegengenommen haben. Außerdem sollen weitere Bildungs-, Forschungs- und soziale Einrichtungen im Raum Aschaffenburg gefördert werden. Die erste Spendenübergabe in Höhe von 30.000 Euro an die oben genannten Institutionen erfolgte im Jahr 2011. In den folgenden Jahren gab es mehrere Ausschüttungen in Höhe von insgesamt mehr als 100.000 Euro.