Herkunft weiter unklar: Känguru stammt wohl nicht aus Tübingen

Mitten auf einem Forstweg hat Bernhard Regele das Känguru am Sonntag im Mickhausener Forst entdeckt und gleich fotografiert. Woher das Tier stammt und wie lange es schon in Freiheit lebt, ist weiter unklar. In den Sozialen Medien wurde spekuliert, ob das Känguru wohl aus einem Privatgehege bei Tübingen gestohlen wurde.

Unbekannte stehlen Kängurus aus Privatgehege

Unbekannte Täter hatten den Draht des Geheges vor wenigen Tagen aufgeschnitten und einen Teil der Tiere wohl mit einem Netz gefangen und abtransportiert, so Michael Schaal, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Kängurus seien immer noch verschwunden.

Gestohlene Kängurus sind kleiner

Er habe seit dem Wochenende nun auch Hinweise auf das Känguru bei Mickhausen erhalten, so Schaal. Es habe einige Bürger gegeben, die ihn auf das Tier hingewiesen hätten. Allerdings sei nicht anzunehmen, dass es einen Zusammenhang mit den gestohlenen Tieren gebe. Diese seien mit 50 bis 60 Zentimetern Körpergröße deutlich kleiner als das Känguru aus dem Wald bei Mickhausen.

Tier schon länger in Freiheit

Bernhard Regele, dem das Tier am Sonntag im Mickhausener Forst vor die Linse gelaufen ist, sieht es ähnlich: "So wie es sich verhalten hat, glaube ich nicht, dass es frisch aus einem Gehege kam. Ich hatte schon den Eindruck, dass es schon länger den Genuss eines freien Lebens kennt", sagte Regele.

Keine Chance gegen einen Wolf

Auch Thomas Lipp, der Kurator des Augsburger Zoos, geht nicht davon aus, dass es sich bei dem Tier aus dem Mickhauser Wald um eines der gestohlenen Tiere aus dem Raum Tübingen handelt. Er hofft dennoch, dass das Känguru bald eingefangen werden kann. Zwar sei es kälteresistent, anpassungsfähig und auch recht wehrhaft. Gegen einen Wolf aber, von denen auch immer wieder einzelne Exemplare durch die Westlichen Wälder ziehen, könnte es sich wohl nicht behaupten.