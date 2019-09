Herbststurm "Mortimer" behindert Bahnverkehr in Bayern

Behinderungen im Bahnverkehr wegen Herbststurm "Mortimer": Deutschlandweit wurden viele Strecken wegen umgestürzter Bäume gesperrt. In Bayern war die Verbindung zwischen Nürnberg und Augsburg betroffen. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet.

Nach Angaben der Polizei gab es teilweise auch Behinderungen im Regional- und S-Bahnverkehr. Beeinträchtigungen gab es etwa in Franken auf der Strecke zwischen Nürnberg und Treuchtlingen. Wegen eines umgestürzten Baums war der Bahnhof in Lauf an der Pegnitz vorübergehend gesperrt. Auf der Linie Regenstauf in den Bayerischen Wald fielen nach Angaben der Bahn Äste in die Oberleitung.

Deutschlandweit gab es seit dem Morgen zahlreiche Streckensperrungen im Fernverkehr der Bahn, Reisende mussten Verzögerungen einplanen. Bei Wolfsburg fuhr Medienberichten zufolge ein ICE auf einen umgestürzten Baum. Der Lokführer wurde leicht verletzt. Den etwa 250 Fahrgästen passierte demnach nichts.

Autofahrer stirbt in seinem Wagen in Sachsen-Anhalt

Auch im Straßenverkehr sorgte Herbststurm "Mortimer" für Probleme. Ein 41 Jahre alte Autofahrer wurde bei Wittenberg (Sachsen-Anhalt) von einem umstürzenden Baum erschlagen. Der Mann war am Montag gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße unterwegs. "Aufgrund von Sturmböen stürzte ein Baum auf das Auto", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Der 41-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle.

Stürmische Böen in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst sagte für Bayern bis zum späten Montagnachmittag starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 75 Stundenkilometern voraus. Am Dienstag soll es einzelne starke Gewitter mit Starkregen und Sturmböen aus Westen mit bis zu 85 Stundenkilometern geben. Wegen der Wetterwarnungen wurde in Niederbayern eine geplante Fortbildungsübung der Luftrettungsstaffel abgesagt.

Wer vom Sturmtief betroffen war, kann sein Zugticket bis zum 7. Oktober flexibel nutzen, wie die Bahn mitteilte. Die Zugbindung für diese Fahrkarten sei aufgehoben, auch sei eine kostenlose Stornierung möglich.