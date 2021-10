Herbststurm knickt Bäume um und sorgt für Feuerwehreinsätze

Der erste Herbststurm des Jahres fegt über Deutschland. Der Tiefdruckkomplex "Ignatz" und "Hendrik" bringt dabei orkanartige Böen mit sich. Die ersten Ausläufer haben am Vormittag auch Ostbayern erreicht. Besonders kräftig weht der Wind derzeit im Bayerischen Wald sowie in der nördlichen und mittleren Oberpfalz. Die Feuerwehren sind bereits zu ersten Einsätzen ausgerückt. Große Schäden werden aber noch nicht gemeldet.

Viele Einsätze im Landkreis Cham

In der Oberpfalz ist der Sturm aktuell vor allem im Landkreis Cham zu spüren. Hier ist die Feuerwehr bisher zu mehr als einem Dutzend Einsätzen gerufen worden. Meist haben umgestürzte Bäume Straßen blockiert. Bei Arnschwang hat ein herabstürzender Ast eine Stromleitung beschädigt.

Auch in Niederbayern ist die Feuerwehr wegen des Sturms im Einsatz. Umgestürzte Bäume mussten unter anderem in Teisnach im Kreis Regen und in Landau an der Isar weggeräumt werden.

Unwetterwarnung für viele Landkreise

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am frühen Morgen eine Unwetterwarnung herausgegeben: Es kann heute orkanartige Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern geben. Betroffen sind demnach in Niederbayern die Landkreise Straubing-Bogen, Deggendorf, Regen und Freyung-Grafenau und in der Oberpfalz gilt die Warnung für die Landkreise Cham, Schwandorf, Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth.

Der Sturm kann laut Wetterdienst bis zum Abend andauern.