Herbststürme über Deutschland – Zugverkehr teilweise gesperrt

Mit orkanartigen Böen und starken Gewittern zieht das Sturmtief Fabienne über Deutschland. In Mittelfranken haben zur Zeit Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Nach Polizeiangaben mussten die Beamten allein in Mittelfranken in kürzester Zeit bis zu 90 Mal ausrücken.

Baum auf Wohnwagen gestürzt

Meistens wurden Bäume oder Verkehrsschilder umgeweht. In Dechsendorf bei Erlangen stürzte ein Baum auf einen Wohnwagen. Noch ist unklar, ob jemand in dem Wohnwagen war. In Erlangen selbst traf ein Baum ein fahrendes Auto. Die Fahrerin kam aber mit dem Schrecken davon. Mancherorts, etwa im Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist der Strom ausgefallen. Verletzte sind bisher nicht bekannt. Der Sturm zieht aber noch weiter durch MIttelfranken.

Zug fährt auf umgestürzten Baum

In Hessen kollidierte am Nachmittag ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Verletzt wurde nach Bahnangaben jedoch niemand. Mittlerweile sind mehrere Hauptlinien im Bahnverkehr gesperrt: So etwa die Strecken Frankfurt – Mannheim sowie die Strecke Frankfurt – Heidelberg.

Zugstrecke Nürnberg-Würzburg gesperrt

Auch auf der Strecke Nürnberg-Würzburg kommt es zu Störungen. Diese betreffen sowohl die Züge im Fernverkehr als auch im Regionalverkehr. Die Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg ist komplett gesperrt.

Abdeckte Dächer, umgestürzte Bäume

Im Landkreis Aschaffenburg wurden Dächer abgedeckt, Bäume sind umstürzt, 400 Einsatzkräfte sind unterwegs. In Heimbuchental und Dammbach ist der Strom ausgefallen

Unwetterwarnung

Heute Nacht sollen weiter Nacht schwere Gewitter auftreten. Dabei besteht örtlich die Gefahr von orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometern und Starkregen um 20 Liter pro Quadrarteter in kurzer Zeit. Vereinzelt sind Orkanböen um 130 km/h nicht auszuschließen.