Herbststürme über Deutschland – Erhebliche Schäden in Franken

Mit orkanartigen Böen und starken Gewittern zieht das Sturmtief Fabienne über Deutschland. In Teilen Unterfrankens hat Fabienne eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Im Landkreis Aschaffenburg deckte orkanartiger Wind etliche Dächer ab, Bäume stürzten um.

Flugzeug überschlägt sich

Auf dem Flugplatz in Ringheim hatte sich laut Kreisbrandinspektion Aschaffenburg ein Flugzeug überschlagen, das daraufhin Kraftstoff verlor. Der Schwimmbagger eines Kieswerks hielt dem Sturm nicht Stand und wurde umgeweht, Betriebsstoffe liefen in den Baggersee. Allein im Landkreis Aschaffenburg sind rund 400 Einsatzkräfte unterwegs, die Feuerwehr meldet dort über 300 Einsatzstellen. In den Gemeinden Heimbuchenthal und Dammbach fiel der Strom aus.

In Würzburg stürzen Bäume auf Autos

Auch in Würzburg landeten umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste auf Straßen und Autodächern. Viele Autofahrer konnten wegen heftiger Böen nicht weiterfahren und mussten anhalten, weil ihnen der starke Regen zudem die Sicht nahm. Die Polizei warnt davor die Parks im Stadtgebiet, insbesondere den Ringpark zu betreten, da Gefahr durch herabstürzende Äste droht.

Baum auf Wohnwagen gestürzt

In Dechsendorf bei Erlangen stürzte ein Baum auf einen Wohnwagen. Noch ist unklar, ob jemand in dem Wohnwagen war. In Erlangen selbst traf ein Baum ein fahrendes Auto. Die Fahrerin kam aber mit dem Schrecken davon.

Bäume stürzen auf Schienen

Auch im Bahnverkehr kommt es zu erheblichen Störungen. Diese betreffen sowohl die Züge im Fernverkehr als auch im Regionalverkehr. Die Deutsche Bahn hält auf ihrer Webseite eine Übersicht über die derzeitigen Störungen bereit.

Erhebliche Behinderungen in der Oberpfalz

Streckensperrungen werden aus der Oberpfalz gemeldet: So wurde der Zugverkehr auf den Strecken des alex-Nord eingestellt. Ebenso die Verbindungen der Oberpfalzbahn, der Waldbahn und der Vogtlandbahn. Ein Bus-Ersatzverkehr kann nach Angaben der Betreiber dort nicht eingerichtet werden. Das Team der Länderbahn kümmere sich um die Reisenden und organisiere den Weitertransport, hieß es.

Unwetterwarnung auch für das Oktoberfest

In Kürze wird auch auf dem Oktoberfestgelände mit Sturmböen und Unwettern gerechnet. Die Stadt München empfiehlt deshalb per App den Besuchern, den Außenbereich zu meiden. Ein Polizeisprecher hat dem Bayerischen Rundfunk bestätigt, dass die Besucher auch vor Ort per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert wurden, sich in Sicherheit zu bringen. Jedoch wird ausdrücklich von keiner Räumung gesprochen sondern nur von einem Hinweis. In den Zelten werde normal weitergefeiert, auch die Fahrgeschäfte laufen zur Zeit ohne Einschränkungen, so die Polizeipressestelle auf der Wiesn.