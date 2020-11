Herbstschauspiel: Kraniche ziehen über Bayern

Wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein mitteilt, seien über Nordbayern bereits die ersten Trupps von bis zu 200 Kranichen gesichtet worden. Die Vögel sind gut an ihrer V-förmigen Flugformation zu erkennen. Außerdem sind sie weithin mit ihren trompetenartigen Rufen zu hören.

Orientierung an Flüssen und Bergen

Vor allem entlang der Flüsse Donau, Isar und Lech ließe sich der Zug der Kraniche gut beobachten. Die meisten Vögel kommen vom größten europäischen Rastplatz im Nationalpark Hortobágy in Ungarn. Nach Angaben der LBV-Kranichexpertin Miriam Hansbauer orientieren sich die Vögel an Landmarken wie Flüssen und Berggipfeln.

Hochdruckwetter bietet die besten Flugbedingungen

Sie fliegen vor allem bei Hochdruckwetter, weil die östlichen Winde sie mittragen und die Vögel so Kraft sparen. Die Expertin Miriam Hansbauer erklärt: "Bei günstigen Flugbedingungen können die bis zu 1,30 Meter großen Tiere ohne Stopp mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 70 Stundenkilometer nach Südeuropa fliegen." Durch jahrzehntelange Schutzbemühungen hätten sich die Bestände in Europa erholt. In Bayern gebe es mindestens 20 Brutpaare, die meisten in der Oberpfalz.